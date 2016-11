Deux catégories, deux mesures

Education

Education nationale

Pour un même objectif qui est d’éduquer et d’instruire, le ministère de l’Education nationale impose pour un même événement, qu’est le Sommet de la Francophonie, la suspension des cours pour les écoliers et élèves des établissements publics mais laisse le libre choix à ceux des établissements privés et libres. L’Office national de l’Enseignement Privé, les écoles libres et la Direction des écoles catholiques informent ainsi les parents, les élèves et les directeurs d’école, que tout dépend de leur appréciation de l’événement ou des impératifs scolaires. Les élèves des écoles libres et privés ne sont pas contraints de suivre les événements de la Francophonie. Ne méritent-ils donc pas de jouir des événements et des apports directs de l’accueil de ce Sommet de la Francophonie présenté par les autorités comme des plus bienfaiteurs pour la population malgache et le pays ?

En tout cas, le ministère de l’Education nationale estime que le Sommet de la Francophonie est un grand événement d’une importance historique, économique, culturel et social que tous les écoliers et élèves de Madagascar doivent connaître et vivre en temps réel, notamment pour ceux qui fréquentent la capitale. Quant à ceux qui en sont éloignés, ils le vivront autrement par la radio ou la télévision en direct ou en différé, précise le Directeur général de l’Education nationale, Todisoa Andriamampandry.