Des grenades lacrymogènes ont tonné

Société

Manifestations à Soamahamanina

Malgré la présence massive des éléments des forces de l’EMMO Sécurité sur place, les militants de l’association Vona Soamahamanina et les habitants de cette localité qui sont contre l’exploitation de leur or par les Chinois ont manifesté leur exaspération devant l’inertie du pouvoir et le peu de considération à l’égard de leurs revendications. Ils ont défilé dans la ville et sont descendus jusqu’au pont de la rivière Kalariana, s’asseyant finalement dans la rue pour barrer la circulation et face aux forces de l’ordre. Les manières fortes ont été inévitables pour éparpiller les manifestants : bastonnades et jets de grenades lacrymogènes. Bilan de l’affrontement : quelques blessés dont une femme du côté des manifestants et incendie de tanety –à cause des tirs perdus de grenades lacrymogènes semble-t-il ; mais aussi interpellations des leaders du mouvement et du président de l’association Vona Soamahamanina pour enquêtes auprès de la Gendarmerie à Miarinarivo.

Le président de l’association Vona Soamahamanina a donné un délai de six (6) jours au gouvernement et aux dirigeants concernés pour que les Chinois et leurs engins quittent le site de Soamahamanina, et pour que le gouvernement annule le permis d’exploitation octroyé à la compagnie chinoise ; ce délai a expiré hier jeudi 22 septembre à 00heure, l’association Vona et ses militants sont passés à l’action dont l’objectif est d’enlever les installations et engins de Soamahamanina apparemment.

En fait, d’après les explications des leaders du mouvement de Soamahamanina, il ne s’agit de xénophobie à l’endroit des Chinois mais de respect des règlementations car apparemment, les consultations préalables n’auraient pas été effectuées dans les normes mais de manière sélective. Autrement dit, les habitants en veulent plutôt à ceux qui ont octroyé le permis d’exploitation. Le sénateur Olivier Rakotovazaha pour sa part, intervenant dans les médias alors que la colère monte à Soamahamanina depuis des semaines, n’est pas de cet avis. Il déclare ne pas comprendre ce refus catégorique de l’association Vona alors que tout octroi de permis est accompagné d’un cahier de charges dans lequel figure tout ce qui a trait aux obligations de la compagnie bénéficiaire du permis et les droits des communautés décentralisées concernées ; et qu’avant tout il y a des étapes et tout un processus à respecter par la compagnie, dont ces consultations populaires des communautés de base. La question est de savoir, comment ces consultations ont donc été conduites.

Le paysan perd sa source de revenu d’appoint

Mais ce dont personne ne parle c’est que depuis toujours, cette région de Miarinarivo et ses environs sont réputées riches en or, en « trésors ». Les paysans considèrent cet or ou ce trésor dormant comme une banque dans laquelle ils puisent périodiquement. Il faut savoir que le paysan exerce toujours deux activités au moins dans l’année. Il est agriculteur en saison de culture et exploitant minier à l’occasion ou artisan en d’autres périodes, ou coupeurs et travailleur du bois ou de pierre. Cela a toujours été ainsi. L’arrivée des exploitants aurifères mécanisés le prive de cette activité complémentaire mais surtout accélère le tarissement de sa source de revenu d’appoint.

Quoi qu’il en soit, le syndrome Soamahamanina comme dit dans une précédente édition gagne aussi la région de Tsarazaza dans le district de Fandriana. Hier encore, le maire de la commune de Tsarazaza a appelé les dirigeants à prendre garde à ce que les missions de recherches et de prospections minières par des Chinois qui visitent la commune cessent car cela risque de provoquer des mouvements de colère de la population comme à Soamahamanina.