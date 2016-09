Défilé dans le calme

Société

Soamahamanina

Comme promis, le défilé de refus de l’exploitation aurifère par les Chinois à Soamahamanina s’est déroulé ce 15 septembre 2016 dans le calme deux heures durant. L’association Vona Soamahamanina, présidé par Robson Pierre, a organisé un défilé qui a sillonné la ville pour démentir les accusations selon lesquelles les manifestants sont des individus payés par l’association pour étoffer les rangs de ceux qui refusent l’installation de l’entreprise chinoise dans la région. Ainsi, des habitants des sept fokontany qui composent la commune rurale de Soamahamanina ont défilé sans difficulté, brandissant des banderoles portant les noms des fokontany d’où ils viennent. Ils se sont rassemblés par la suite pour débattre de la situation. C’est ainsi que des manifestants ont évoqué l’idée d’imposer à l’Etat un ultimatum jusqu’au 21 septembre prochain pour la fermeture du site et l’enlèvement des engins et infrastructures de l’entreprise chinoise. Des éléments des forces de l’ordre de l’EMMO ont été présents mais ils n’ont pas eu besoin de faire usage de leurs armes. D’après Robson Pierre, les sites à risque ou considérés comme pouvant être la cible des casseurs ont été protégés par des militants de Vona Soamahamanina, tels les bureaux de la Commune rurale, les bureaux du Délégué administratif, le site de l’entreprise chinoise.

Psychose à Tsarazaza Fandriana

Le syndrome Soamahamanina est maintenant presque partout dans les esprits. Des habitants de communes rurales de la Région Bongolava craignent pour leurs terres car des Chinois rodent. Dernièrement, des habitants de la commune rurale de Tsarazaza Fandriana se sont sentis menacés dans leurs moyens de subsistance et leur patrimoine par l’arrivée de Chinois dans leur région. Des Chinois ont circulé dans des fokontany de Tsarazaza, précisément à Ambohimirary-Mahazina et d’autres fokontany mitoyens. Cela a provoqué de nombreux commentaires et surtout la peur, voire la fuite des paysans, notamment des femmes et enfants. D’après le maire de la commune de Tsarazaza, dans les informations de la radio nationale du 14 septembre dernier, le désarroi était tel au sein de la population qu’il a du, après s’être informé sur les Chinois, réunir les habitants de sa commune pour leur expliquer que ces Chinois sont en train de prendre des renseignements et visiter les lieux. Cela n’empêche qu’il appelle les autorités à une très grande vigilance car les habitants craignent fort le phénomène Soamahamanina.