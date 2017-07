Des cas qui ternissent son image

Société

Opération de circoncision collective

Les opérations de circoncision collective ont le vent en poupe ces dernières années. Club de service, association en tout genre voire des élus en leur nom propre, en organisent annuellement au grand bonheur des parents pauvres qui estiment se faire des économies. Mais des cas d’accidents relatés par une radio privée de la capitale –AZ radio, les déceptions et dépenses occasionnées par l’hospitalisation d’enfants à la suite de ces opérations collectives font ombrage à cette opération collective. D’après le ressenti du reportage des journalistes de cette station radio auprès du service Chirurgie infantile de l’hôpital Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), les opérations de circoncision collective sont menacées par l’incompétence avérée de certains personnels qui les pratiquent. Ce ne sont pas vraiment les « rain-jaza » (les praticiens traditionnels) qui sont pointés du doigt mais des personnels médicaux et paramédicaux si on devait croire les propos du Docteur Aristide Raherison du service Chirurgie infantile à la HJRA sur AZ radio. Le médecin qui accueille et traite ces cas, cite des pénis mis à nu provoquant alors des infections et complications importantes et dont les traitements nécessitent la mise en œuvre d’une série de chirurgie plastique. La même chirurgie plastique est incontournable dans le cas relevé par le médecin qui s’était trouvé en face de pénis purement et simplement coupés ; un autre cas plus difficile pour l’enfant qui va grandir et surtout pour sa reproduction. Il énumère aussi des cas d’hémophilie qui lui parviennent parce que l’enfant en question n’a pas été l’objet de sérieuses visites préopératoires. En tout cas, dit-il, ces accidents peuvent être mortels. Les traitements prennent du temps, précisément dans le deuxième cas, car en fonction des souhaits des parents, une deuxième intervention chirurgicale est conseillée sinon l’enfant risque de perdre sa capacité ou son moyen de reproduction. La première intervention chirurgicale concerne son appareil urinaire tandis que la seconde touche son système d’érection/éjaculation.

Il faut du reste avouer que les parents –comme ceux d’un enfant en provenance de Mahajanga, sont très fortement éprouvés et accablés moralement mais aussi financièrement. « Cela fait plus d’un mois que nous suivons notre enfant à la HJRA et les dépenses journalières s’élèvent à 20 000 ariary –en plus des médicaments. Nous sommes allés revoir à plusieurs reprises le médecin qui a fait l’opération de circoncision mais aucune amélioration. Il nous a même dirigé vers un Professeur de sa connaissance à Mahajanga, mais ce dernier, impuissant nous a finalement convoyé vers la HJRA où nous sommes depuis plus d’un mois », raconte la mère de l’enfant dont le pénis a été brûlé par le bistouri.

Bref, Docteur Aristide Raherison appelle pour plus de professionnalisme aux personnels médicaux et paramédicaux qui pratiquent ces opérations de circoncision collective car il y va de la vie des enfants.