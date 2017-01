De nouvelles dispositions pour les codes minier et pétrolier

Mines

Les nouveaux codes minier et pétrolier ne verront pas le jour de sitôt. Le ministre d’Etat en charge des Mines et du Pétrole, Ying Vah Zafilahy a déclaré le 16 janvier dernier que des éclaircissements et aménagements doivent encore être apportés dans ces nouveaux projets de codes. Il en est ainsi dans le code pétrolier qui ne doit plus comporter qu’un seul type de contrat de partage de production contre quatre dans l’actuel code. Jusqu’ici, le contrat de partage de production est une question confidentielle entre l’Etat et les pétroliers ; l’opinion en général espère et souhaite que ces contrats soient conclus dans la transparence totale et rendus publics. Par ailleurs, le ministre estime que dans les projets de nouveaux codes, les détenteurs de permis miniers seront dans l’obligation de déclarer les nouvelles ressources qu’ils découvrent au cours de leurs explorations quand bien même celles-ci n’ont pas été indiquées dans les permis miniers qui leur ont été délivrés. Enfin et non des moindres, dorénavant la délivrance du permis environnemental doit précéder celle du permis d’exploiter ; ce qui n’a pas été le cas dans le processus en vigueur et qui souvent ces derniers temps, a engendré des problèmes avec sur les sites miniers. Autrement dit, les consultations publiques sur site en matière environnemental et social et sociétal doivent être effectué –et le projet approuvé par les populations riveraines, avant toute délivrance de permis d’exploitation, voire avant toute installation de la compagnie minière.