Dans un calme apparent malgré trois détonations

Politique

Célébration des 15 ans du TIM

La célébration du 15è anniversaire du parti de Marc Ravalomanana s’est finalement déroulée dans les locaux du Carlton où le fondateur du parti a accueilli ses hôtes. Après un discours de remerciements dans lequel il a demandé pardon pour les fautes qu’il a commises – l’homme n’étant pas parfait, il a fait part de sa déception par rapport la décision dont la célébration de l’anniversaire du TIM est victime tout en appelant à la solidarité pour développer le pays. Pendant ce temps, une foule de sympathisants contenue par des éléments des forces de l’ordre, attendait sa sortie. Il leur a fait comprendre que ce n’est que partie remise et qu’il finira par accéder au stade de Mahamasina. En attendant, il conduit un cortège de voiture et une marche composée de milliers d’individus depuis Anosy, en passant par le rond point qui donne sur le stade Mahamasina puis Ambohidahy, jusqu’à l’ancienne Place Goulette. Un peu plus bas, sur la Place du 13 mai et l’Hôtel de Ville un autre rassemblement s’est constitué côtoyant les forces de l’ordre ; mais sans aucun incident.

Marc Ravalomanana a apprécié la présence de ses amis qui ont été à ses côtés lors de la création du parti : Fetison Rakoto Andrianirina, Rajemison Rakotomaharo, Emile Ratefinanahary dit Emile Vazaha, Mamy Rakotoarivelo. Il a aussi apprécié la présence parmi les invités de personnalités issues de formation politique tel le CRN représenté par Tabera Randriamanantsoa et le parti Freedom par son vice président. Le MAPAR n’a pas été de la partie et encore moins le HVM. Le MAPAR étant préoccupé par un événement malheureux dont le député Paul Bert Rahasimanana, alias Rossy a été victime. Victime collatérale dirait-on. L’entreprise culturelle et de loisirs sise au Kianjan’ny Kanto dans le stade annexe de Mahamasina que l’artiste et député élu sous la bannière du MAPAR a pris feu tôt dans la même journée vers 6h30. D’après Rossy, les dégâts sont énormes car c’est tout l’équipement de sonorisation qui est parti en fumée. L’incendie est bizarre car l’infrastructure n’est en aucun cas susceptible de prendre feu toute seule étant donné que c’est une remorque qui n’est même pas en état de circuler. Le député n’a fait allusion d’aucune sorte sur les éventuels auteurs de cet incendie mais il a remercié les militaires, les policiers et les pompiers qui lui ont prêté main forte pour contenir et maîtriser les feux.