Confiance limitée au HVM

Président de la République

Apparemment, la confiance du président de la République au parti HVM est limitée. Sinon, comment expliquer qu’il a confié la clé du grand département d’Etat « projets présidentiels, aménagement du territoire et de l’équipement » au MTS qu’est Benjamina Ramarcel Ramanantsoa. Ce grand ministère d’Etat auprès de la Présidence, le premier département au rang protocolaire et de par son importance était au début géré par Rivo Rakotovao, président national du parti HVM. Ce qui paraît normal, vu l’enjeu. Mais rien n’a bougé, le pays s’enfonce de plus en plus dans la misère, aucune réalisation concrète du grand ministère en question, les infrastructures pour l’accueil de la francophonie en panne. Il a décidé de le confier à un autre leader du HVM, Narison Rafidimanana. Mais encore et toujours rien.

Finalement, il a confié la clé de ses projets au MTS qu’est Benjamina Ramarcel Ramanantsoa. Pourtant le chef du parti MTS Ratsiraka Roland, ministre du Tourisme était un adversaire de Hery Rajaonarimampianina aux dernières élections présidentielles. Roland Ratsiraka a même menacé de dévoiler « des dossiers » sur le candidat Hery Rajaonarimampianina qui n’est pas si « vaovao » que cela d’après lui. Depuis, il a intégré le gouvernement et n’a rien relevé du tout, comme tout bon politicien malagasy qui se respecte. Mais apparemment, le HVM est largement pire, ce n’est qu’au niveau de l’inaction et de corruption, qu’il vaut mieux se tourner vers les autres partis.