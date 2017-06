Claudine Razaimamonjy transférée à la prison de Manjakandriana

Justice

Le feuilleton Claudine Razaimamonjy n’est pas près de prendre fin. Après avoir effectué trois (3) jours de séjour au quartier des femmes à la prison centrale à Antanimora, la femme d’affaires proche du pouvoir a été transférée ce jeudi 15 juin au quartier des femmes de la prison de Manjakandriana. Le ministre de la Communication a confirmé ce transfert dont les motifs seraient d’ordre sécuritaire. Intervenant dans l’émission Ny Marina de la radio Antsiva de la soirée d’hier jeudi 15 juin, le ministre de la Communication dément les rumeurs véhiculées dans les réseaux sociaux et certains médias qui affirment que la prévenue Claudine Razaimamonjy a été placée en résidence surveillées à Mantasoa. Il réaffirme que l’affaire Claudine n’est pas une affaire d’Etat ni une affaire politique. Il précise que Claudine n’est pas la seule prévenue placée dans cette prison de Manjakandriana et quiconque même le journaliste, peut vérifier sur place car c’est une prison comme une autre. Il circule en effet depuis quelques jours les affirmations selon lesquelles Claudine Razaimamonjy bénéficieraient de traitements exceptionnels ou des traitements de faveur par rapport aux communs des justiciables prévenus et qu’elle aurait été placée dans une résidence dorée surveillée à Manjakandriana, faisant croire à l’opinion qu’elle s’apparente à un prisonnier politique. Ce que le ministre de la Communication dément catégoriquement. Il a profité de son intervention dans cette émission de la radio Antsiva pour dire que les médias doivent et en particulier les journalistes, éduquer le public et lui rappeler la sagesse malgache de respect d’autrui.

En tout cas, l’affaire Claudine Razaimamonjy n’est pas terminée car d’après le directeur général du BIANCO, deux autres suspects sont actuellement soumis à des enquêtes. Il s’agit d’un directeur général auprès du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et d’un maire d’une commune rurale, sans aucune précision.