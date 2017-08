Beaucoup sont sceptiques

Politique

Réconciliation nationale

Beaucoup d’analystes politiques et observateurs/éducateurs ont livré leur réaction par rapport à la promulgation de la liste des membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM). Si les uns s’attendaient à ce que cette liste comporte aussi les noms des suppléants ou adjoints, ils ont déchanté. D’autres par contre ont tout simplement insisté sur l’échec de cette institution qui, à leur avis n’est destinée qu’aux chômeurs, vu les critères imposés pour postuler à ce poste de conseiller du Fampihavanana. Faly Ramakavelo, analyste politique, pour sa part a souligné les difficultés de cette institution à accomplir ses fonctions de législateur, d’exécutif et de judiciaire à la fois. Serge Zafimahova observateur de la vie publique et membre du Club Développement et Ethique (CDE), quant à lui revient sur les limites inhérentes (voir fichier attaché) à cette institution qui, de son point de vue n’a pas observé les recommandations exprimées par les diverses entités qui se sont penché sur cette question de réconciliation nationale, dont celles du FFKM (Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar).

Pour Serge Zafimahova qui note la bonne foi du comité de sélection, le CFM dans sa composition dégage de prime abord l’impression de résoudre les problèmes des politiciens sinon de trancher sur le déroulement d’un combat de coq auquel se sont livrés les chefs politiques. L’approche adoptée dans la mise en place de cette institution fait montre de la confiscation de la parole par des représentants illégitimes non élus, ne garantissant ni la pérennité ni la stabilité, car elle est davantage motivée pour répondre aux visées des politiciens ; ce qui ne met pas en valeur le véritable processus qui favorise et encourage le vivre ensemble et le développement, tout en balisant l’état de droit, la démocratie et la gouvernance. Et encore, remarque-t-il car des acteurs politiques en conflit à l’époque ne sont pas clean ; et ce n’est pas parce que des anciens détenus politiques crient au scandale parce qu’ils ont été écartés du processus qu’ils ont raison.

En tout cas, Serge Zafimahova dénonce encore une fois, une confiscation du processus de réconciliation nationale, une fois de plus, par une minorité légale qui s’attribue un processus qui doit partir de la base sociale. Il attire l’attention sur les multiples interdits dont ceux liés à la circulation dans certaines parties du territoire de Madagascar imposés à des Malgaches de souches alors qu’elles sont accessibles aux touristes et aux étrangers. De tels interdits peuvent pourtant être levés lui déclarent des tenants de l’autorité traditionnelle, par exemple dans certains sites de la montagne d’Ambre. Pour Serge Zafimahova, les membres du CFM doivent être élus depuis le fokontany. Il estime que le processus de nomination arbitraire et sans légitimité du CFM annonce un échec comme toutes les solutions de sortie de crise d’hier (dinika santatra et autres).