À peine 37% des personnalités concernées l’ont effectuée

Déclaration de patrimoine

L’état de droit est loin d’être le souci des dirigeants désignés ou élus de ce régime. Ils sont quelque 3 154 seulement à se soumettre à cette loi sur la déclaration de patrimoine cette année finissant. Or ils sont 8 500 hauts fonctionnaires civils et militaires, magistrats, chefs de région, parlementaires et chefs d’institution à devoir remettre leur déclaration de patrimoine, regrette et rappelle le patron du BIANCO, Jean Louis Andriamifidy, dans le rapport d’activité en date du 23 décembre 2016 ; autrement dit, à peine 37% des personnalités concernées l’ont fait.

Le non respect de cette loi fait courir une peine de 3 à 5 ans d’emprisonnement en plus d’une amende de 10 millions d’Ariary au contrevenant ; mais ces dispositions sont encore théoriques, les personnalités concernées s’en moquent totalement. Et compte tenu de la mentalité de nos dirigeants, même si des sanctions sont prévues et comme ce sont eux qui font la loi, ce n’est ni la première ni la dernière loi qu’ils violent. Les personnalités concernées par cette obligation de déclaration de patrimoine auront jusqu’au 31 décembre prochain pour déposer leur déclaration de patrimoine auprès de la Haute cour constitutionnelle, avec une copie auprès du BIANCO.

La déclaration de patrimoine est censée rentrer dans le cadre de la lutte contre la corruption. Elle est incomplète en soi car en principe la déclaration de patrimoine devrait être faite en entrant en fonction et après pour faire la comparaison sinon cela ne sert à rien. Or, pour le moment, l’obligation est tout simplement faite en entrant en fonction. Or, même cette obligation n’est même pas respectée alors en sortant ! Le BIANCO est en train d’élaborer les textes allant dans ce sens et surtout des textes plus contraignants à l’endroit des élus.

À propos de cette échéance du 31 décembre, les propriétaires de véhicules motorisés à 4 roues demandent à ce que le délai de transformation de leur permis de conduire et de la carte grise de leur véhicule soit pour les deux documents prolongé. Car l’un ne va pas sans l’autre.