A inscrire dans la loi de finances 2017, d’après le SESAME

Société

Revendications des fonctionnaires

Simon Richard Rakotondrainibe, président d’une plateforme des syndicats de fonctionnaires dénommée SESAME, suggère à l’Etat d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire les requêtes des fonctionnaires ; faute de quoi le mouvement de revendication/ contestation qui s’intensifie et prend de l’ampleur peut prendre une autre envergure. C’est l’essentiel du communiqué qu’il a présenté en milieu de semaine dernière et qui vient en réponse aux déclarations d’impuissance du président de la République qui s’est plaint du manque de moyens financiers pour résoudre les revendications des syndicalistes. Le président Rajaonarimampianina avait précisément dit : « tany mena tsy mirehitra ».

Sans aller jusqu’à exiger de l’Etat la réduction des salaires et avantages des gouvernants et Directeurs généraux et Directeurs de ministère, Simon Richard Rakotondrainibe a indiqué la voie parlementaire, légale à suivre. D’autant que les opérateurs économiques ont commencé à discuter, ou du moins à être consulté par le ministère du Budget dans la préparation du budget 2017. Les syndicats de fonctionnaires pour leur part demandent à ce que les questions de grille indiciaire unique, d’augmentation des indemnités de base de base qui sont obsolètes (logement, risque, allocation familiale), gratuité intégrale des soins.

L’inscription de ces trois grandes préoccupations des fonctionnaires dans le projet de loi des finances 2017 sera l’expression de la bonne volonté de l’Etat et de la considération à l’égard des fonctionnaires.