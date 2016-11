86,2% de la richesse mondiale appartient à 7,8% des individus

Lu ailleurs

International

Trente trois (33) millions de personnes représentant 0,7% de la population mondiale, dont une large majorité vivant dans les pays occidentaux, possèdent 45,6% de la fortune universelle, soit 116 000 milliards $.

Selon le dernier rapport de Credit Suisse Research Institute sur la richesse des ménages, lorsqu’on y ajoute les 7,1% de personnes possédant des avoirs nets situés entre 100 000 $ et 1 million $, on arrive au constat, que 7,8% d’adultes dans le monde se partagent 86,2% de sa fortune totale, soit 220 500 milliards $.

Dans ce tableau très déséquilibré, les adultes africains sont parmi les moins nantis comparés à ceux des autres régions du Monde. Avec une valeur moyenne des avoirs nets estimée à 4260 $ en 2016, les près de 587,46 millions d’adultes africains pris en compte dans le cadre de la septième édition de cette étude, sont juste devant ceux de l’Inde, qui occupe la dernière place de cet aspect du classement. Ce pays continent est pénalisée par une population adulte plus nombreuse (808,14 millions) qui se partage une richesse 3099 milliards $, contre 2503 milliards $ pour la région africaine.

Les données du rapport suggèrent aussi que l’Afrique est la région du monde où la richesse globale des ménages a le plus reculé, tant d’un point de vue général (-5%) que par individu adulte (-7,5%). Ces tendances, pas très positives, ont été aggravées par les variations négatives des taux de change dans presque tous les pays de la région.

Dans ce contexte, le repli des actifs financiers a été plus important en Afrique (-10%), que partout ailleurs. Aussi, bien que les ménages africains soient les plus pauvre, ils sont les moins endettés et ont le plus réduit leur endettement (-6,5%) au cours de la période de production du rapport.

Dans le même temps, la dette des ménages d’Inde et d’Asie Pacifique a bondi respectivement de 12% et 13%. Enfin, même si les ménages européens et nord-américains sont les plus riches du monde avec des revenus moyens par adulte respectifs de 125 460 $ et 337 078 $, ils sont aussi les plus endettés (22 000 $ de dette par adulte en Europe et 59 539 $ dus par chaque américain).

Idriss Linge (Agence Ecofin)