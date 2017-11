5 millions de dollars de plus de la Banque mondiale

Société

Lutte contre la peste

Alors que plusieurs annonces ont été faites en ce qui concerne la régression de l’épidémie de peste à Madagascar, les aides des bailleurs et partenaires techniques et financiers (PTF) de Madagascar continuent à arriver dans les caisses de l’Etat. Hier, le ministère des finances a annoncé que la Banque Mondiale avait décidé d’octroyer 5 millions de dollars de plus dans le budget de l’Etat. Ceci pour la mise en œuvre du plan national de riposte contre la peste.

Il s’agirait selon la ministre des finances et du budget, Vonintsalama Andriambololona d’une réponse de la Banque mondiale (BM) à la demande d’aide d‘urgence lancée par Madagascar lors d’une réunion avec cette dernière et le Fond monétaire internationale (FMI) le 13 octobre dernier. Selon toujours le ministère des finances dans un communiqué officiel, malgré le soutien essentiel et exceptionnel de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et d’autres partenaires, certaines activités du plan de riposte doivent être financées par l’Etat. Selon nos informations, ces 5 millions de dollars serviront entre autres au paiement des indemnités et salaires des personnels médicaux mobilisés dans la lutte contre l’épidémie et dans le traitement de désinfection dans les écoles. La Banque mondiale a exigé et souligné que la somme devra être gérée de manière transparente.

Cette somme vient donc grossir l’enveloppe reçu dans le cadre de la lutte contre la peste pour Madagascar. Plusieurs pays avaient déjà effectué des dons afin de contribuer à cette lutte, mis à part les contributions en nature dont des dons en équipements et en médicaments. A rappeler, le premier don effectué par l’OMS est de 1,2 million de dollars en dose d’antibiotiques, cette organisation avait également appelé à une mobilisation internationale pour un besoin de 5,5 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre la peste. Il semble maintenant que l’objectif ait été atteint et même dépassé de quelques millions de plus. Et cela alors qu’on arrive en fin de lutte et dans une phase de régression de l’épidémie. On sait également que dans la pratique ce genre d’aide ne peut directement aller dans les organismes de lutte mais bien dans les caisses de l’Etat, qui se charge ensuite de la distribution et de son affectation. La question est de savoir si l’Etat malgache a réellement besoin de 5 millions de dollars de plus de la part des bailleurs afin de pouvoir payer le personnel médical et d’assurer l’entretien des établissements scolaires. Mais surtout si cette somme octroyée dans cette contexte va être affectée comme il se doit à cette lutte contre la peste. Idem pour tous les autres dons et aides octroyés par nos partenaires internationaux jusqu’ici, étant donné que le circuit suivi par ces aides est inconnu de la majorité du public.