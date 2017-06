4 300 tonnes de riz réceptionnés par le président de la République

Société

Coopération Chine-Madagascar

Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a réceptionné officiellement, au port de Toamasina, 3100 tonnes de riz sur les 4 300 tonnes offerts par la Chine, ce 19 juin –les 1 200 tonnes restants sont attendus au mois d’août prochain. C’est la réponse à l’appel du Gouvernement malgache après la période de sécheresse qui a sévi dans le pays, et le passage du cyclone Enawo. L’ambassadrice de la République Populaire de Chine, Yang Xiaorong, a déclaré lors de la remise de ce don que cette aide concrétise l’engagement pour une aide d’urgence d’une valeur de 30 millions de Yuans soit 14 milliards ariary, signé le 27 mars 2017, lors de la visite officielle du président Hery Rajaonarimampianina en République Populaire de Chine.

La gestion de ce riz est confiée au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) qui distribuera aux populations des régions affectées par la sècheresse et les inondations mais aussi aux personnes vulnérables. Une partie de ce don sera destinée au stock prévisionnel du BNGRC en cas de catastrophe.

Très critiquée ces temps-ci par les sociétés civiles et politiques, la coopération et les investissements chinois sont importants à croire le président de la République car la Chine aide le pays à surmonter les phases difficiles comme c’est le cas avec ce don en riz, mais elle aide aussi Madagascar à asseoir un développement durable, à travers l’agriculture notamment, afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Aujourd’hui, la Chine apporte son aide pour le développement de la culture du riz hybride, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs autres pays, en termes de productivité et de qualité.

La coopération chinoise touche plusieurs domaines, tels que les infrastructures routières, la santé, avec la venue de plusieurs équipes de médecins et la construction d’hôpitaux, la culture et les sports, ou encore l’hôtellerie et le tourisme. De nombreuses réalisations sont à l’actif de la Chine depuis l’établissement des relations diplomatiques avec Madagascar en 1972.