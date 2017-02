350 000 arbres abattus et 150 000 tonnes exportés entre 2010-2015

Environnement

Bois de rose

« La politique de gestion des bois précieux est caractérisée par un décalage entre les décisions de gestion (c’est-à-dire des déclarations politiques et des engagements internationaux) et leur mise en œuvre sur le terrain », tel est entre autres la constatation du TRAFFIC (Réseau de surveillance du commerce des espèces sauvages). « Une combinaison de l’instabilité politique, de la mauvaise gestion gouvernementale, d’un manque de contrôle des opérations forestières et d’une incapacité à imposer des sanctions punitives à l’encontre de trafiquants bien connus, contribue à ce qu’a effectivement été un zéro contrôle de la gestion des ressources de bois précieux à Madagascar entre mars 2010 et mars 2015, selon une nouvelle étude de TRAFFIC qui vient d’être publiée.

« Une mauvaise gouvernance et la corruption ont mené à une situation anarchique sans contrôle des prélèvements de bois aboutissant à une ruée totale vers l’abattage généralisé de bois de rose et d’ébène dans des aires protégés à travers Madagascar, et cela prendra des années pour que l’environnement puisse s’en remettre, » continue Roland Melisch de TRAFFIC.

L’étude en question entre dans le cadre du projet SCAPE lancé en 2013 et mis en œuvre par un consortium de quatre ONGs : WWF, Wildlife Conservation Society (WCS), Conservation International (CI) et TRAFFIC, en étroite collaboration avec la société civile et le gouvernement. Ce projet SCAPE financé par l’USAID portant sur « la Préservation des Ressources naturelles de Madagascar » a pour but de combattre le commerce illégal des ressources naturelles de Madagascar par le renforcement des capacités des parties prenantes malgaches.

Le trafic de bois précieux n’a jamais cessé

Selon cette étude, au moins 350 000 arbres ont été abattus illégalement à l’intérieur des aires protégées et au moins 150 000 tonnes de grumes ont été exportées illégalement vers diverses destinations dont la Chine, la Malaisie et Maurice au cours de cette période de 5 ans. Rappelons que le régime actuel est en place depuis 2014. Ce qui veut dire que le trafic a bel et bien continué voire prospérer pendant l’accession de Hery Rajaonarimampianina au pouvoir. Pas plus tard qu’hier, 15 février 2017, 4 coupeurs de bois de rose dans des aires protégés ont été arrêtés, en possession de 12 rondins de bois de rose. Et il y a une semaine, le bateau « Lumina » a été arrêté avec 340 rondins de bois de rose. Ce qui prouve que le trafic est encore en cours et n’a jamais cessé.

« Le manque de règlementation a été aggravé par des facteurs supplémentaires incluant la pauvreté répandue, la corruption, de faibles capacités pour identifier les espèces aux points de prélèvements et la connaissance déficiente sur des ressources de bois, et a conduit à l’abattage effréné, non réglementé des espèces de bois précieux. » La réglementation a été renforcée ; une chaîne spéciale a même été mise en place mais aucun baron n’a été arrêté jusqu’ici, à part les bûcherons et l’équipage des bateaux pris en flagrant délit.

« Cette dernière étude devrait aider le gouvernement de Madagascar à comprendre les questions qui ont mené à cette situation catastrophique et à commencer le long processus d’atténuation de la crise de mauvaise gestion qui en a découlée ». Un souhait de plus.