1300 personnes au chômage

Société

Fermeture d’une entreprise franche

L’entreprise franche Floréal Ankorondrano a annoncé le jeudi 25 août 2016 sa fermeture, traduit par un chômage technique. Par conséquent, 1300 personnes viendront s’ajouter aux chômeurs malgaches. Avec 3000 employés et 3 usines, cette entreprise est l’une des acteurs majeur du textile à Madagascar.

Cela fait déjà trois ans que l’entreprise a connu des difficultés suite à la baisse significative de la demande de pull en tricot basique, qui s’accentue particulièrement pendant la période creuse . L’entreprise qui exporte également plus de 50% de ses produits vers le Royaume-Uni est particulièrement affectée par le Brexit qui accentue le manque de visibilité sur son carnet de commandes.

Depuis plus d’un mois, les employés n’ont pas exercé régulièrement leurs fonctions, les travaux se résumaient à quelques activités minimes et aux services, les heures supplémentaires étaient supprimés, l’effectif des employés sous contrat à durée déterminée était réduite. Malgré cela, l’annonce de fermeture a été inattendue pour la plupart des salariés.

Ces derniers qui vont devoir aller à la recherche de nouvel emploi en cette période de crise et surtout pour les parents qui sont en pleine préparation de la rentrée scolaire. « Cela n’a pas vraiment été la situation idéale mais on s’occupait et on survivait. Dans l’attente d’une meilleure situation, certains d’entre nous vont entrer dans les petites commerces » affirme un employé de la société.

Le secteur informel est l’un des secteurs dominants à Madagascar mais il y a aussi le sous-emploi dans les différentes entreprises privées. En effet, 42,5% des travailleurs malgaches tiennent des postes inadéquates avec leur diplôme.