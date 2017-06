Zama Lille 2017 : deuxième édition du Rassemblement de la Diaspora de Madagascar

Société

Après une édition réussie à Aix en Provence en juillet 2016, le Comité d’organisation de Zama lancé la deuxième édition à Lille les 7-8-9 juillet 2017 de ce rassemblement qui veut réunir les membres de la Diaspora malagasy de la manière la plus élargie.

Zama est une manifestation-événement, apolitique et citoyenne, qui veut offrir un point et un moment de rencontre entre tous ceux qui, profondément attachés à Madagascar, veulent réfléchir, partager et échanger sur le comment « agir ensemble », pour le bien de Madagascar et le mieux-être de sa diaspora.

La Faculté de Droit d’Aix en Provence avait accueilli cette manifestation à la même période l’année dernière. C’est la non moins prestigieuse Université Catholique de Lille qui, cette année, offre à Zama ses infrastructures pour permettre la réalisation de ces trois journées de conférences et de tables rondes. Ces sessions verront des contributions d’une quarantaine d’intervenants : contributeurs citoyens, experts, scientifiques, représentants d’associations et d’ONGs, entrepreneurs -pour certains invités depuis Madagascar- et par des représentants d’autres mouvements diasporiques. Ils débattront de sujets tels que la caractérisation de la Diaspora, l’identité, le développement durable, le retour à Madagascar, ou les relations de la Diaspora avec Madagascar.

Ce moment de rencontre fera aussi l’objet d’animations culturelles (exposition, ateliers), de concerts, de projections cinématographiques et d’une soirée dansante.

Zama Aix 2016 avait été un succès avec quelques 300 à 400 participants par jour qui disent y avoir vécu des moment d’une richesse exceptionnelle dans la communion et le partage d’idées et d’expériences. Zama Lille 2017, qui vise journellement 500 à 600 participants, veut consolider définitivement la notoriété et la place de cet événement dans la vie de la diaspora de Madagascar. Zama a vocation à se tenir annuellement dans différentes villes, et différents lieux.