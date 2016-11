Société

Jours fériés lors de la Francophonie

Le président de la République tente de calmer la colère et la polémique sur les jours fériés décrétés par l’Etat à l’occasion du Sommet de la francophonie à Madagascar. Car l’Etat a décidé que les élèves n’auront pas cours le 23 et 24 novembre prochain et la tentation pour étendre la décision envers les travailleurs est déjà lancée. La décision a provoqué l’ire et la moquerie de la population envers les tenants du pouvoir et le président de la République a essayé tant bien que mal de justifier cette décision lors de la visite du futur village de la francophonie à Andohatapenaka avec la Secrétaire générale (SG) de la Francophonie ce 3 novembre. « Voyez les bons côtés des choses » plaide le Chef de l’Etat « vous ne mentionnez que les mauvais côtés alors que des bons côtés méritent d’être annoncés comme le disait tout à l’heure la SG de la Francophonie : nous et nos enfants vont hériter de toutes ces infrastructures construites dans le cadre du sommet. Vous ne parlez que de ces histoires de jours fériés ».

La majorité du secteur privé a déjà annoncé qu’il est contre des jours fériés décidés à tout va par les tenants du pouvoir. Le secteur privé ne s’en tient qu’aux jours fériés prévus au calendrier officiel annoncé en début de l’année mais sans plus à moins d’une catastrophe naturelle imprévue. La perte économique est telle qu’il ne peut pas faire autrement. Le chef de l’Etat qui évoluait dans le secteur privé doit être conscient des enjeux économiques d’un pays pauvre comme Madagascar pour se permettre de décréter à tout va des jours fériés.

Officiellement, cette décision est prise afin de réduire les embouteillages et permettre aux délégations étrangères de circuler facilement. Les parents des élèves des écoles publiques, les premiers concernés, ont l’impression que les tenants du pouvoir se moquent d’eux et n’ont aucun respect pour ces élèves déjà au niveau scolaire assez lamentable. Les écoles privées n’ont pas encore décidé s’ils vont suivre ou non cette décision.