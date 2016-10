Viser 76% de la population en 2025

Société

Adduction en eau potable

Selon le Wateraid, 48 % de la population Malagasy n’ont pas encore accès à l’eau potable à Madagascar. Le pays vise ainsi d’ici 2025, à donner accès à l’eau potable à 76% de sa population. Pourtant à l’heure où nous sommes, l’adduction à l’eau potable dans le Sud reste encore une problématique pour Madagascar. Malgré cela, les différents acteurs tentent de remédier à cette situation comme les Organismes Non Gouvernementales. A l’exemple, le 28 et le 29 septembre 2016, l’ONG allemande Welthungerhilfe a mis en place et réhabilités 17 puits dans la région du Sud-Ouest, dans le cadre du projet PASSAT. Les puits sont équipés de pompes manuelles. Des comités d’eau ont également été placés dans les villages pour la gestion et l’entretien des puits. En mars 2016, l’AES (Alimentation en Eau dans le Sud) du ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène a également mis en place des pompes pour les habitants de Tsihombe.

La situation reste précaire et Madagascar n’est pas le seul pays concerné par la difficulté d’accès en eau potable. Environ deux milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable. Certes, il y a le creusage de nouveaux puits, mais cela ne résout pas totalement le problème. Les puits et les fleuves tarissent, surtout durant les périodes sèches. Un bidon de 20 litres d’eau coûte 100 Ariary. Ces bidons sont transportés dans les charrettes et sont livrés aux ménages dans les zones rurales, pour ceux qui ont les moyens ; pour les autres familles, elles doivent parcourir des kilomètres pour chercher de l’eau, qui plus est, insalubre. Pourtant dans les villes comme Antananarivo, des litres d’eau sont souillées et déversées n’importe où. L’écocomportement ne sera pas encore approprié tant que les habitants de la ville continuent de gaspiller de l’eau alors qu’ailleurs, elle est considérée comme de l’or.