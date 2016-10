Le sommet du COMESA, victime d’une campagne de dénigrement

Politique

Béatrice Atallah

Interpellée de toutes parts à propos de l’affluence, de l’accueil et de l’intérêt porté par les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres du COMESA, Béatrice Atallah réagit. Les critiques sont toujours constructives si elles sont fondées admet-elle mais il ne faut pas exagérer fait comprendre la ministre des Affaires étrangères, Béatrice Atallah. Elle estime et semble convaincue que le Sommet du COMESA a souffert d’une campagne de dénigrement, voire de harcèlement de la part des opposants. Elle craint quelque part qu’il n’en soit ainsi pour celui de la Francophonie ; c’est pourquoi le Délégué général Mamy Rajaobelina a rassuré l’opinion que près d’une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement ont déjà répondu favorablement aux invitations et que plus de mille chambres sont déjà réservées.

En attendant et comme pour faire un bilan du Sommet du COMESA, Béatrice Atallah se plaint en tout cas de la communication autour du Sommet du COMESA, orchestrée depuis le début par médias interposés par les détracteurs du régime. Or affirme-t-elle ce fut un réel succès contrairement à ce que certains médias véhiculent ; tous les pays ont été représentés au plus haut niveau sinon dans les domaines qui répondent au thème du 19è Sommet. Les vice présidents qui ont été satisfaits de l’accueil et du déroulement du Sommet déclare-t-elle, s’occupent de la tutelle du secteur Commerce dans leur gouvernement. Les industriels de Madagascar devront maintenant savoir tirer profit de la présidence de Madagascar de cette organisation internationale, indique-t-elle car finalement, ajoute-t-elle, le Sommet est destiné au pays et non aux dirigeants. A entendre des dirigeants et capitaines d’industries cependant, ils attendent la concrétisation des promesses et résolutions car jusqu’ici, le COMESA n’est présent nulle part dans leur carnet ni dans leur champs d’expansion ; plutôt ils en souffrent.