Vers un cycle obligatoire de 9 ans

Réforme de l’Education nationale

La réforme de l’Education nationale à Madagascar a fait l’objet de nombreux ateliers, séminaires et études depuis 1972. Le résultat est la perte progressive de valeur des certificats et diplômes délivrés mais surtout de repères de la grande majorité de ceux qui les ont décrochés. Diverses techniques pédagogiques et modifications de programme scolaire se sont succédé jusqu’à ce jour. La dernière tentative de réforme date de la présidence de Marc Ravalomanana qui a voulu mettre sur un même pied d’égalité, la langue française et la langue anglaise tout en prolongeant le cycle d’éducation primaire obligatoire jusqu’à sept (7) ans. Aujourd’hui, pour remettre à niveau et adapter l’éducation aux besoins et réalités du pays, les acteurs directs et indirects de l’Education souhaitent une éducation fondamentale de neuf (9) ans.

L’esprit de cette proposition des participants aux rencontres régionale et nationale est d’offrir aux jeunes gens des connaissances qui leur permettent d’entrer dans la vie active si le besoin se fait sentir à l’âge légale de 15 ans, sinon de poursuivre aisément dans les cycles du secondaire et universitaire.

Dans cette perspective de réforme, l’éducation fondamentale de 9 ans est divisée en trois (3) cycles de trois ans :

du CP1 au CE, le but est que l’enfant sache lire, écrire et compter et s’exprimer,

du CM1 à la classe de 6è, l’enseignement est focalisé sur l’apprentissage des langues française et anglaise,

de la classe de 5è à la 3è, fin du cycle fondamental, il est sanctionné par un diplôme qui sera donc le premier diplôme dont le nom demeure inconnu pour l’instant mais qui aura plus de valeur que le BEPC. L’enseignement dans ce dernier cycle du fondamental ouvre ou prépare le jeune gens à la poursuite d’études professionnelle et général selon son choix, mais en même temps le prépare à la vie active.

En tout cas, le processus d’élaboration d’un Plan Sectoriel de l’Education (PSE) est en cours de finalisation ; c’est un projet de réforme de l’éducation nationale qui court de 2017 jusqu’en 2021 et qui sera présenté en décembre prochain auprès de la conférence des bailleurs de fonds de Madagascar. Les consultations nationales précédées des consultations régionales qui ont réuni près de 3000 personnes issues de diverses entités impliquées dans l’Education, sont achevées.

L’objectif de ce PSE est d’arriver à une éducation qui soit malgache et moderne, et qui répond au standard international ; autrement dit que les élèves maîtrisent autant la langue nationale que les langues française et anglaise au bout du cycle d’enseignement secondaire.

Les tendances émergentes

A l’issue des consultations successives et selon les déclarations des responsables et des participants, la tendance est à un changement de stratégie pédagogique, des contenus des programmes et à quelques changements dans le calendrier, dont :

la modification du calendrier scolaire pour que l’année scolaire ne commence que vers le mois de mars ou avril pour se terminer le mois de décembre. On veut éviter ainsi que l’année scolaire ne coïncide pas avec la période de soudure et des vaches maigres de la majorité de la population malgache. On veut également épargner les élèves de la période des pluies et cyclones.

la langue d’enseignement doit être différente de la langue apprise à l’école ; cela pour faciliter la transmission des savoirs et améliorer leur acquisition tout en éveillant et en stimulant l’intelligence de l’apprenant. Ce serait donc la langue locale ou maternelle qui serait la langue d’enseignement dans le premier cycle des écoles fondamentales publiques car le premier objectif est de savoir lire, écrire et compter.

un programme d’éducation fondamentale de neuf ans dans lequel le CEPE n’aurait plus cours et au bout duquel programme, l’apprenant sera en mesure d’entrer facilement dans la vie active en cas de non poursuite dans le cycle supérieur.

tendance aussi à la formation professionnelle en synergie avec l’enseignement dans les lycées et universités.