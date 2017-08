Vers la fermeture de 44 écoles privées non conformes

Enseignement

Education nationale

Cent huit (108) établissements scolaires ont bénéficié le 4 août 2017 après la lettre de mise en demeure, d’une prolongation de leur délai aux fins de régularisation de leurs situations administrative et pédagogique. C’était le dernier avertissement annoncé au début du mois finissant. Hier 30 août, Farahanitra Randrianatoandro directeur de l’Office national de l’enseignement privé (ONEP) a fait le point de la situation et regrette que seuls 64 établissements scolaires ont daigné se conformer aux réglementations et formalités exigées pour obtenir l’autorisation d’ouverture. Le ministère de l’Education nationale (MEN) et l’ONEP sont donc en train de diffuser auprès des Directions régionales de l’Education (DREN) et des Circonscriptions scolaires (CISCO) concernées, la liste des 44 autres établissements scolaires qui ne sont pas en règle. Cette liste sera affichée jusque dans les fokontany et il est demandé aux autres établissements scolaires privés de placarder soit à l’entrée de l’école soit dans la cour, et leur nom et leur autorisation d’ouverture. Cela n’empêche qu’il est recommandé aux parents d’élèves de s’informer et d’exiger des écoles privées cette autorisation d’ouverture avant d’y inscrire leurs enfants car d’après le ministre de l’Education nationale, Paul Rabary, les écoles privées non conformes et qui ne disposent pas de cette autorisation ne peuvent pas présenter des candidats aux examens officiels.

Le ministre de l’Education fait remarquer qu’à l’issu des inspections effectuées ces écoles privées incriminées sont toutes des écoles non confessionnelles. Si certaines sont tout simplement des écoles clandestines, c’est-à-dire sans aucune autorisation, d’autres par contre ont présenté leur autorisation d’ouverture mais n’ont pas réalisé les critères exigées pour être conformes soit en matière d’infrastructure soit en matière pédagogique. L’objectif précise Paul Rabary, n’est pas de fermer ou de sanctionner les parents et les élèves mais d’amener les responsables de ces établissements à donner une éducation de qualité dans un environnement sain, autrement dit que ces écoles soient conformes aux règlementations du ministère.

En tout cas, la mesure de fermeture de ces établissements scolaires ne concerne pas les écoles publiques. Ce n’est pas parce que toutes les écoles primaires publiques sont aux normes mais parce qu’il y a deux types d’écoles publiques : d’une part les écoles publiques créées et gérées par le ministère et ses démembrements directement et d’autre part les écoles publiques communautaires. Ces dernières ont été créées par les parents d’élèves et apparemment ce sont ces écoles qui ne répondent pas toujours aux normes de qualité et infrastructures exigées. Le ministre Paul Rabary pourtant explique que des efforts de mise aux normes sont déployés par l’Etat et les parents d’élèves qui financent partiellement le fonctionnement de ces établissements scolaires publics.