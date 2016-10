Vers des perturbations des services à l’aéroport d’Ivato ?

Transport

Transport aérien

Il ne manquait plus que çà ! Alain Rabetrano, délégué des personnels cadres et techniciens de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar, tire la sonnette d’alarme. Le fleuron de Madagascar, en l’occurrence Air Madagascar, se fait plomber les ailes, crie-t-il ; les services assistance-entretien et handling des aéronefs qui transitent à Ivato lui sont retirés au profit de sa propre filiale, MGH ou Madagascar ground handling. Aussi dès ce 17 octobre 2016, les quelque 130 employés d’Air Madagascar qui évoluent dans ce département ne vont plus offrir leurs services aux autres compagnies. Ils réclament tous les équipements, matériels et appareils qui leur permettent de se consacrer exclusivement aux vols et passagers et marchandises estampillés Air Madagascar. Apparemment, MGH sera privée sinon en difficulté pour réaliser ses services auprès des autres compagnies ; et ce au moment où l’aéroport d’Ivato est en train d’accueillir des invités de marque du Sommet du COMESA. Les usagers de cet aéroport en tout cas sont habitués à des services médiocres, non seulement de la part des agents d’Air Madagascar mais des autres partenaires impliqués, susurrent entre eux les objecteurs de conscience. Le nombre pléthorique d’agents qui prétendent être rois dans leur métier sans satisfaire la clientèle est vraisemblablement une des raisons de cette cession.

Quoi qu’il en soit, au 1er décembre prochain, tous les services d’assistance et entretien de tous les aéronefs qu’ils soient d’Air Madagascar ou appartenant à une autre compagnie, reviendront à MGH, conformément à l’agrément accordé par l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) à MGH.

Le délégué Alain Rabetrano regrette que les 130 employés du département qui s’en occupaient, soient écartés d’une part, et que d’autre part la compagnie nationale perde mensuellement 750 000 dollars tout en devant payer les services et supporter MGH, selon ses dires. Une autre grève en perspective ?