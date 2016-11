Verdict attendu demain dans l’affaire Soamahamanina

Société

Procès

Les prévenus dans l’affaire Soamahamanina attendent à la prison d’Antanimora d’être fixés sur leur sort ou leurs peines ce vendredi 3 novembre 2016. Leur procès s’est déroulé au tribunal à Anosy en présence de leurs avocats et d’une attentive oreille de l’assistance, apparemment nombreuse malgré la soudaineté de la publication de la date du procès. D’ailleurs l’avocat Willy Razafinjatovo a fait remarquer la célérité de la juridiction de jugement qui intervient aussitôt après que John Knox, le Rapporteur spécial de l’ONU pour les Droits de l’homme ait pointé du doigt la lenteur dans le traitement de l’affaire Soamahamanina, alors que d’autres entités (Sefafi, Cnidh, société civile et société religieuse) ont vainement appelé à cette promptitude plusieurs semaines durant. Toujours est-il que le déroulement du procès a eu comme résultat, un certain apaisement au sein d’une partie des sympathisants des détenus ; certains ont déclaré suspendre les manifestations de ce jeudi 3 novembre en attendant le verdict tandis que d’autres souhaitent poursuivre pour faire pression notamment pour l’annulation pure et simple du permis accordé à la société chinoise.

Les cinq prévenus ont nié avoir incité à la révolte et à la haine envers l’Etat. Appuyés par les plaidoyers de la défense, les prévenus ont martelé qu’ils n’ont fait que défendre leurs terres et patrimoines et n’ont commis aucun crime. Le Parquet a demandé des peines correctives et a déclaré les charges de vols d’armes et de coups et blessures, sans fondement. Quant à la défense, elle a réclamé la libération pure et simple de leurs clients et dans le cas contraire, elle va aussitôt faire appel.