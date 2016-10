Valse hésitation

Transport

Nouveau tarif de taxibe

Les premières journées d’entrée en vigueur du nouveau prix du ticket des transports publics dans la capitale sont hésitantes. Le nouveau tarif a été plus ou moins effectif. De nombreuses coopératives qui desservent les circuits de la ville n’ont pas suivi la décision en assemblée générale de l’Union des coopératives des lignes urbaines (UCTU). Beaucoup ont même accepté le demi-tarif au grand soulagement des usagers qui ont reconnu le geste mais qui se sont tourné vers l’Etat pour alléger et faciliter les services des transporteurs. Ces usagers souhaitent que l’Etat, les coopératives des transporteurs et les opérateurs commerçants de pièces automobiles discutent autour d’une table ronde afin d’éviter la hausse des tarifs du transport public. Depuis le temps que les opérateurs dans les transports de voyageurs, voire de marchandises ont tenté de discuter de la mise en œuvre de centrale d’achat pour maîtriser les prix des pièces et accessoires ; depuis le temps que ces usagers des routes nationales et régionales crient au secours au vu de l’état des routes notamment en période des pluies et de l’insécurité, c’est comme un appel dans le désert face à la politique de l’autruche et des pratiques du provisoire et d’urgence des gouvernants successifs.

En tout cas, la tendance à la hausse n’a pas encore touché les lignes suburbaines ou les transports de niveau national ou régional. Les responsables ministériels ne sont pas indifférents à ces comportements des opérateurs du transport terrestre et multiplient les interventions médiatiques pour mieux expliquer et persuader la population que l’Etat n’y est pour rien dans la hausse ou la baisse des prix du carburant.