Valorisation des déchets végétaux pour remplacer le charbon

Energie

Biomasse en tant que combustible

En 2015, Madagascar enregistre une perte de 36 000 ha de forêts par an en raison de diverses pratiques culturales qui accélèrent la déforestation mais aussi à cause de l’utilisation des feux de bois par les ménages. Une pratique qui est encore difficile à éradiquer car 90% des foyers utilisent le charbon de bois et les bois de chauffe. Une alternative à ces combustibles, il y a le gaz mais il n’est pas à la portée de tout le monde. Il en est de même pour les réchauds électriques à résistances, avec la hausse des tarifs de la JIRAMA.

Les fours solaires sont actuellement vulgarisés mais il y a aussi la biomasse qui constitue une des alternatives proposées par les spécialistes de l’énergie pour réduire l’utilisation du charbon.

En 2005 l’association Ecoproduits, créée par André Gonod, a présenté en public à Madagascar des produits combustibles divers ou les agrocomposites. Ecoproduits a été créé à Augerolles en 1997. Elle valorise les matières premières renouvelables à cycle court. Les agrocomposites proviennent ainsi de la revalorisation des déchets et des sous-produits des filières agricoles et forestières. Ces produits sont utilisés comme combustibles, éclairage, emballage ou matériaux de construction. Les agrocomposites sont des produits biodégradables et recyclables.

Le Gonar

Ce sont particulièrement des résidus de végétaux qui sont transformés en combustible. Après les essais dans les ateliers Ramarosandy à Antananarivo, Ecoproduits a présenté le Gonar qui est un boulet végétal, une version améliorée de combustible. Il pèse 50 à 60 grammes, 3 à 4 pièces placées dans le foyer économe peuvent faire bouillir 50 cl d’eau en 20 à 30 mn. Le Gonar est fabriqué dans une machine de « presse manuelle » qui transforme les déchets végétaux avec ou sans liant et qui peut produire 20 à 30 kg de boulets végétaux par heure. Les études ont montré que ce rythme de production peut arriver à combler les besoins de 160 familles, soit 800 personnes par jour. Le Gonar résulte du mélange et de la compression des sciures, des copeaux, des bois de forêts et des coques de noix d’anarcade. Il est à la fois écologique et économique car il peut réduire les dépenses jusqu’à 40%, correspondant à la sauvegarde de 3 à 6 hectares de forêts par an.

Un long parcours

La technologie sur les agrocomposites a été initiée par l’association Bois de feu, elle a été adaptée dans plusieurs régions en Europe en 1986 puis dans les pays du Sud. André Gonod, le président de l’association Ecoproduits a choisi ainsi Madagascar pour cette application, vu que le pays possède une forte potentialité en végétaux, où les sous-produits peuvent être réutilisés. Il a été invité à venir à Madagascar en 1987 par la FNI (Fonds National d’Investissement) pour étudier le cas des bois de feu.

La collaboration avec les différents organismes comme Tany Meva ou Fanamby est née. En 1998, a été signé l’accord entre Ecoproduits, le CNRIT (Centre National de Recherches Industrielle et Techologique) et le ministère de la Recherche de l’époque dans le but de créer un centre de développement et d’application des agrocomposites. Un centre qui se chargera des études et de la fabrication des produits de substitution. Malheureusement, le centre n’a jamais vu le jour car le projet a été suspendu même si le gouvernement malgache, en 2001, a promis d’appuyer sa réalisation.

Notons que la machine Presse Manuelle pour le Gonar a été choisie à l’Exposition universelle de Hanovre pour « les trois journées des technologies du futur » en 2000. Le principal souci d’Ecoproduits est l’appropriation de cette technologie par la population mais dans la conclusion des études de l’association Bois de Feu en 1986, celle-ci a cité que « le boulet végétal n’est pas un substitut du bois, ni du charbon de bois, et, par son type de combustion, il se situe quelque part entre ces deux combustibles. Quelques démonstrations facilitent l’adaptation à ce nouveau combustible ; et l’expérience montre que la plupart des ménagères maîtrisent très rapidement son utilisation (3 semaines) »

André Gonod confirme qu’elle est adaptée à la morphologie des autochtones. Il ne perd pas espoir dans le lancement de ce projet et cherche collaboration et appui de chaque institution concernée. Gardant sa devise : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme selon les besoins des hommes sans nuire à la nature ».