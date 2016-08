Valable pour les marchands ambulants et les transporteurs

Société

Assainissement de la capitale

Après les affrontements avec les marchands ambulants d’Analakely la semaine dernière, l’assainissement d’Antananarivo continue pour la Commune d’Urbaine d’Antananarivo (CUA). Cette dernière est ferme sur ses travaux, en collaboration avec la police nationale et la gendarmerie nationale mais également avec les différents responsables du marché comme le Ministère du Commerce. Le but étant de faire régner l’ordre dans la capitale et de réduire les embouteillages.

La CUA collabore ainsi étroitement avec les six arrondissements de capitale. L’assainissement ne s’applique pas seulement aux marchands ambulants mais également aux voitures qui stationnent sur les trottoirs, aux voitures d’occasion à vendre et aux commerces non autorisées dans des véhicules sur les parkings, aux pousse-pousse et aux chariots qui circulent entre 6 heures du matin et 19 heures du soir. Les moyens de transports seront envoyés en fourrière avec une peine d’amende, pour ceux qui continuent d’entraver la loi. La CUA continue également le recensement des transporteurs urbains dont les Taxi-ville et les Taxi-be dans le but de normaliser le transport urbain. Un arrêté municipal fixant les normes sur la circulation de ces derniers va sortir bientôt.

Concernant l’assainissement du marché à Analakely, la discorde entre les marchands et la CUA n’est pas encore résolue. Rappelons que la Commune a proposé aux marchands le jardin d’Ambohijatovo mais ces derniers ont refusé car selon eux, ils s’éloigneront des acheteurs. Ils ont demandé l’esplanade mais la Commune a rejeté cette réclamation car des travaux de réhabilitation y seront effectués. En outre, les marchands expriment leur mécontentement par rapport aux procédures de la commune dans la confiscation des marchandises, qui ne sont récupérés qu’après le paiement des amendes. Ils se plaignent également du fait que la CUA continue de les chasser alors qu’il y a ceux qui payent les quittances de marché.

Malgré tout, les marchands continuent d’errer dans les rues avec leurs marchandises. La poursuite entre la police municipale et les marchands ambulants constitue le quotidien d’Analakely et ses environs. « Derrière tout ce chahut, les magasins qui acceptent de fournir les marchandises vendues dans la rue sont tous aussi responsables, on devrait également les poursuivre. Aussitôt que les marchands seront placés dans un lieu approprié, les acheteurs s’adapteront et se donneront la peine de les approcher. Ce n’est pas la peine de voir les exemples dans d’autres pays, il suffit de voir tout près dans les autres régions de Madagascar » dixit Naly, un père de famille.