Une puissance supplémentaire de 60 MW pour Antananarivo

Energie

La nouvelle centrale thermique d’Ambohimanambola de la société turque Aksaf Power vient d’être inaugurée hier par tout l’Exécutif conduit par le Chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina. D’une puissance de 60 mégawatts, cette nouvelle centrale va permettre à la Jirama d’augmenter la production d’électricité dans le réseau interconnecté d’Antananarivo. On pourra donc espérer la fin du calvaire pour les usagers de la Jirama.

La société turque a investi 90 millions de dollars dans cette centrale fonctionnant à l’huile lourde. La capacité de la centrale représente 14% de la capacité totale à Madagascar et 24% de l’énergie consommée à Madagascar selon les représentants de la société turque.

Le président de la République note que l’inauguration de cette centrale thermique ne veut pas dire qu’on a abandonné la politique de l’énergie verte. Elle entre plutôt dans le cadre de la transition énergétique. D’ailleurs le fuel lourd utilisé par la centrale est à moitié moins cher que le gasoil. « En décembre de l’année dernière et au mois de janvier de cette année, nous avons tous constaté la limite de l’hydroélectricité. Les barrages ont été taris. C’est une des conséquences du changement climatique. Nous sommes ainsi confortés par cette réalisation » rappelle le Chef de l’Etat. Ce dernier lance un appel à l’endroit des investisseurs locaux et internationaux pour saisir les opportunités d’affaires. Le ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures Lantoniaina Rasoloelison lance aussi un appel aux investisseurs dont les établissements de microfinance, les institutions bancaires et les opérateurs de téléphonie mobile, pour apporter leur contribution au développement du secteur. Des mesures fiscales incitatives sont en place et l’adoption du nouveau Code de l’électricité et du texte portant sur la réforme du Fonds national de l’électricité entre également dans ce cadre.