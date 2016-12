Un projet de centrale solaire photovoltaïque lancé à Ambatolampy

Energie

La cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque dans la localité d’Ambohipihaonana district d’Ambatolampy, a été présidé hier par le Chef de l’état, Hery Rajaonarimampianina.

La production de 20 MGW d’électricité de cette centrale solaire sera vendue, sur une base contractuelle, à la Jirama pour être injectée dans les réseaux interconnectés d’Antananarivo et d’Antsirabe. Les travaux initiés par la société Green Yellow dans le cadre d’un partenariat public-privé coûtent 25 millions de dollars et dureront 10 mois. Si les abonnés de la Jirama s’attendent dorénavant à ce que les tarifs de l’électricité tendent à la baisse, ils sont déçus car il n’en est pas question pour l’instant. Pour le président de la République, il s’agit de conduire une politique en faveur des bailleurs de fonds qui exigent la fin des subventions aux sociétés d’Etat comme la Jirama et par la même occasion accroître les capacités énergétiques pour répondre aux besoins des industries, très nombreuses à Antsirabe et à Antananarivo.

« Madagascar s’engage résolument dans la transition énergétique. Le coût actuel de l’électricité est trop cher, dont 70% sont d’origine thermique, et pour seulement 15% de la population », déclare le chef de l’Etat. Pour l’Etat, à travers la Jirama, cela provoque un immense manque à gagner, qui nécessite des subventions de l’ordre 300 milliards d’ariary, chaque année.