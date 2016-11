Société

Lutte contre le trafic de bois de rose

Les organisations des écologistes font circuler une pétition pour la libération de Clovis Razafimalala, du collectif Lampogno, qui a été emprisonné. Il a été accusé d’avoir incité à la rébellion et à la destruction de biens publics, lors d’une manifestation des opérateurs de vanilles contre les trafiquants de bois de rose à Maroantsetra. Ce litige a comme origine la prolifération du blanchîment d’argent du trafic dans le commerce de vanille. Le conflit a opposé deux opérateurs économiques : Eric Besoa et Rodrigue Mahavita, lorsque ce dernier fut arrêté par les forces de l’ordre, ses partisans se sont alors manifestés et se sont pris aux bâtiments administratifs. Clovis Razafimalala, un militant pour l’environnement a été ainsi convoqué au bureau du district, accusé d’être l’organisateur de la manifestation. Selon les écologistes, il était pourtant absent de la manifestation, et avait même tenté de calmer la foule avant l’émeute.

Clovis a été emprisonné en attendant son procès. Rappelons qu’en 2015, Armand Marozafy, un écologiste qui a dénoncé l’affaire avait été emprisonné durant 4 mois. Selon l’Alliance Voahary Gasy, Clovis Razafimalala est détenu arbitrairement, étant impliqué dans la lutte contre le trafic de bois de rose.