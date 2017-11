Une partie, prête à collaborer

Transport

Taxi-Omavet

Une rencontre entre la Commune urbaine d’Antananarivo et des chauffeurs de taxi dans la Capitale a eu lieu hier 26 octobre à l’Hôtel de Ville Analakely. Une centaine de chauffeurs étaient présent à cette rencontre afin de discuter des questions liées à l’OMAVET. Ainsi, quelques représentants de ces chauffeurs ont effectués une visite à l’OMAVET afin de connaitre réellement les travaux de cet organisme auxquels ils seront soumis. Selon ces derniers, les taxis n’auront rien à redouter de l’OMAVET et de cette nouvelle organisation de la Commune Urbaine d’Antananarivo, parce que les travaux qui y sont effectués concernent essentiellement la vérification de l’état des véhicules employés comme taxi ou « visite de conformité ». D’autre part, la CUA a déclaré que les taxis pourraient désormais effectuer un ban d’essai gratuit auprès de l’OMAVET et ce jusqu’au mois de décembre prochain afin de savoir réellement de quoi il retourne. En parallèle, une autre association des taxis de la ville d’Antananarivo s’est formée pour rassembler ceux qui vont désormais se conformer aux dispositions prises par la CUA ; pour la simple raison selon eux qu’ils cherchent eux aussi à protéger leurs emplois et pour contrer les menaces dont ils seraient victimes.