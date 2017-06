une image de désordre ?

Politique

Opposition

Le Live Hôtel a abrité hier 23 juin le rassemblement des « opposants » organisé par le Dinika Fanavotam-Pirenena (DFP) dont le leadership et le rôle d’animation ont cependant été contestés. Tolojanahary Maharavo alias Doudou et ses compagnons du DFP ont été réduits à être des observateurs. Toujours est-il que le DFP promet une conférence de presse pour mercredi prochain au cours de laquelle le DFP sinon Doudou expliquera les raisons du désordre constaté lors de ce rassemblement qui a réuni une foule d’opposants ; il y présentera les résolutions issues de la rencontre.

Parmi les personnalités connues et signalées par des reporters figurent entre autres, Holijaona Raboanarijaona et Alain Andriamiseza. Ce dernier dont le parti est membre du Rodoben’ny Tia Tanindrazana ho an’ny Fanorenana (RMTF), affiche une détermination à mettre fin au mode de gouvernance actuel et au régime. La recherche de solutions aux problèmes du pays ne peut plus traîner en longueur regrette-t-il. Et l’objectif de ce rassemblement des opposants est qu’il n’y ait qu’une seule opposition. En tout cas fait-il comprendre, ce rassemblement du Live Hôtel n’est pas la propriété de quiconque et encore moins d’une seule entité. Une déclaration qui traduit bien la lutte de leadership au sein de cette opposition si beaucoup estiment qu’elle n’est pas crédible et que c’est plutôt un panier à crabes. On se souvient des déclarations de Maharavo Tolojanahary que le mouvement que le DFP initie ne manque pas de mercenaires et de traîtres. Hier au Live Hôtel, Maharavo Tolojanahary a noté l’affluence composite et mis en exergue les déceptions de l’opposition devant le refus de dialogue des gouvernants auxquels il a toujours tendu la perche mais en vain. Déçu et exaspéré, mais sans doute poussé par la compétition pour le leadership du mouvement, il a déclaré le ras-le bol et à l’attention des acteurs de ce régime, qu’il faut les débouter (« tsy maintsy esorina ianareo »).

Aux yeux des observateurs, ce rassemblement ne pouvait se terminer mieux face aux divergences de stratégies et des motivations des divers groupes d’opposition. Les uns revendiquent une démarche pacifique, des élections anticipées si les autres pensent à des actions plus vigoureuses et immédiates. D’autres estiment plutôt qu’il faut persuader les tenants du pouvoir à se mettre autour d’une table avec les opposants et trouver un gouvernement de consensus, d’union nationale ou de salut public. Pendant ce temps, les gouvernants font des démonstrations de force et de persuasion pour son maintien et sa réélection prochaine.