Une fois de plus renvoyé à la prochaine session de l’ONU

Le 71ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tient actuellement à New York a renvoyé, une fois de plus la question des îles éparses de Madagascar à la prochaine session. Proposé pour figurer à l’ordre du jour au 59ème point, la question sur les îles malgaches Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassa da India n’a pas finalement été retenu. Le Bureau recommande que cette question soit inscrite à l’ordre du jour provisoire de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations Unies et ainsi de suite.

Il faut dire aussi que rare pour ne pas dire aucun pays ne soutient la Grande Ile dans cette revendication pour la bonne raison que les autorités actuelles n’ont jamais fait une revendication officielle et publique. Le Chef de l’Etat pour ne pas trop mécontenter l’opinion a fait seulement une revendication du bout de lèvres et a trop peur de la réaction de la France à la veille du Sommet de la Francophonie pour oser réclamer ouvertement les îles éparses. Seule la Russie a une fois, lors de sa dispute avec la France à propos de l’annexion de la Crimée, rappelé à la France qu’elle est très mal placée en termes de respect de droit international pour donner des leçons à la Russie.

L’association Nosy Malagasy dirigée par la juriste internationale Arlette Ramaroson a noté qu’un soutien d’autres pays est nécessaire dans ce genre de revendication. Or, on ne peut demander un soutien sans l’aval officiel des autorités en place. Ces dernières, à commencer par le ministre des affaires étrangères Attalah Béatrice ne semblent pas du tout disposer à réclamer quoi que ce soit d’une façon officielle. Ce qui arrange forcément la France qui est en train d’exploiter paisiblement les ressources de ces territoires.