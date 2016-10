Une entité dénuée de sa quintessence ?

Société

Le fokontany

Les individus en âge de voter sont appelés à élire leur chef fokontany. Une liste de cinq élus sera établie et remise au chef de district pour qu’après constat de légalité, il désigne le chef du fokontany dont la fonction est de représenter l’Etat. Mais le plus souvent, ce n’est pas le premier de la liste qui est nommé, sinon il l’est pour seulement quelques mois et remplacé par un autre de la liste. On comprendra alors le peu d’enthousiasme des électeurs des fokontany face à leurs devoirs d’aller aux urnes ou à ces assemblées générales des fokontany. L’Observatoire de la vie publique et quelques analystes politiques sont du même avis à propos de cette inertie et indifférence du citoyen. Des chefs de parti eux aussi comme Pety Rakotoniaina ou des syndicalistes comme Maharavo Tolojanahary qui sont de l’opposition, ont beau rameuter la population à se lever et à rejoindre les mouvements de contestation mais en vain.

En tout cas, beaucoup trouvent normal que les citoyens ne sont pas réactifs et ne participent pas aux débats sur la vie publique, sur la politique et ne répondent pas aux appels des « opposants ». D’une part en raison d’abord des personnalités girouettes qui forment cette « opposition ». D’autre part les citoyens remarquent qu’il n’y a pas de programme réel présenté par ces « opposants » qui sont plutôt du genre « qui parle plus fort et qui pisse plus loin », sans grande cohérence persuasive. Les uns sont pour des élections anticipées tandis que les autres sont pour une refondation pas concrètement définie variant de la table rase à une révision de la Constitution. Falihery Ramakavelo pour sa part, roule pour la mise en place d’une assemblée constituante. Tout en maintenant les institutions actuelles, cette assemblée constituante conçoit et élabore de nouveaux textes fondamentaux qui répondent et qui soient l’expression vraie des aspirations des populations de Madagascar à soumettre à un référendum.

En tout cas, lors de la récente consultation des sociétés civiles, le SEFAFI a fait comprendre que foncièrement c’est l’Etat qui écarte tout simplement la participation du citoyen de base à la vie publique en soustrayant le fokontany et le fokonolona de la structure démocratique. Le Premier ministre confirme que constitutionnellement le fokonolona n’est nulle part dans la structure démocratique de l’Etat ; le fokontany et le chef fokontany ne sont pas la représentation de la collectivité des citoyens qui résident dans le fokontany mais c’est le démembrement à la base de la structure de l’Administration ; c’est le représentant de l’Etat mais pas l’émanation de la conscience collective des citoyens. Bref c’est la courroie de transmission des ordres de l’Administration. Aussi, le fokonolona n’a droit de parole ni de décision dans le fokontany. Malgré un semblant de démocratie ou de méthode participative, malgré un débat en assemblée générale du fokonolona, malgré des élections pour désigner le chef fokontany, le dernier mot revient au chef de district qui choisit finalement lequel des cinq (5) « élus » dans le fokontany, représentera le fokonolona mais surtout représentera l’Etat dans cette circonscription administrative de base et non collectivité démocratique de base.

L’Etat a retiré les droits de représentativité du citoyen composant le fokonolona dans sa circonscription qu’est le fokontany. Les explications du Premier ministre selon lesquelles, le chef district considère le choix des fokontany qui donnent une liste de cinq (5) élus ne persuadent personne car la pratique et le vécu des fokontany ont démontré que dans le cas où le premier de la liste ne convient pas au régime, il est par tous les moyens écarté au profit d’un « élu » plus conciliant et favorable au régime.

Peut-on espérer que les revendications et appels des fokonolona pour une prise en compte de leurs préoccupations diverses auront des oreilles attentives et de l’intelligence qui en prennent soin. Des voix en effet s’élèvent pour réclamer un budget et une compétence de décision à la collectivité fokonolona et fokontany.