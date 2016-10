Une campagne précoce pour cette année

Agriculture

Litchis de Madagascar

Si toutes les conditions sont favorables, la campagne de litchis sera ouverte vers le 10 et le 12 novembre pour cette année 2016, pour la région Atsinanana. C’est ce qui annoncé dans le rapport du Centre Technique Horticole de Tamatave (CTHT) sur la fructification des litchis. Le CTHT effectue des prospections et estimations sur plusieurs périodes de l’année. La dernière prospection s’est déroulée le 28 septembre 2016, dans la partie Nord de Toamasina (Toamasina, Antsikafoka, Anjahambe, Soanierana Ivongo) et dans la partie Sud (sur la RN 2 Toamasina, Analila, Brickaville, Vatomandry, Mahela). L’objectif est d’obtenir des informations sur le développement des fruits afin de déterminer les périodes de récolte des produits répondant aux besoins du chargement des bateaux conventionnels.

Le Centre a constaté que les litchis du Sud ont connu une floraison précoce par rapport à ceux de la zone du Nord. La prospection s’est portée sur 1303 pieds de litchis (497 à Brickaville, 366 à Fénérive et 440 à Tamatave).

Si les conditions climatiques sont favorables (températures, pluie, ensoleillement) au développement des fruits, la campagne de litchis sera précoce cette année pour le chargement régulier des bateaux conventionnels. En 2015, la campagne a été ouverte le 19 novembre, voyant ainsi un décalage d’environ 10 jours.

Rappelons que l’Europe est le principal pays de destination des litchis de Madagascar. Lors de la campagne 2012-2013, le pays a exporté environ 17 500 tonnes de litchis, en 2013-2014, la production s’est élevée à 18 000 tonnes puis en 2014-2015, le pays a exporté 17 000 tonnes de litchis. Selon le rapport du CTHT, la charge en fruit sera plus élevée par rapport aux années précédentes, les exportateurs pourront ainsi combler leurs besoins.

Même si la partie Est est principalement concernée, la campagne de litchis suscite l’intérêt des différents entrepreneurs et des ouvriers dans toute l’Ile. Les populations de la région Vatovavy Fitovinany réclament depuis quelques années que leur litchi revienne sur le marché international. La fermeture du port de Manakara a engendré l’abandon des compagnies exportatrices des produits de cette région. Dès lors les récoltes de produits de rente de cette région sont réduites à être écoulées sur le marché local.