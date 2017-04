« Un théâtre inédit ? »

Société

Affaire Claudine Razaimamonjy

Spectaculaire ou dégradant, c’est le qualificatif ressenti ou trouvé par le ministre de la Justice pour dénoncer la méthode utilisée dans l’arrestation du conseiller spécial du président de la République, Claudine Razaimamonjy. Le ministre a rameuté la presse vers 22h 30 ce 5 avril pour taper sur la table devant les pratiques des éléments du Bianco à l’égard de l’affaire Claudine Razaimamonjy. Inadmissible et motif de tous les non respect de l’état de droit qui encouragent la vindicte populaire ou justice populaire également sont les comportements de quelques enquêteurs du Bianco à l’endroit de Claudine Razaimamonjy, martèle le ministre de la Justice ; il insiste sur le délai légal de garde à vue non observé par les enquêteurs du Bianco. La défense de Claudine Razaimamonjy en effet s’est plaint auprès du ministre car d’une part le droit de la défense n’a pas été respecté et d’autre part les enquêteurs du Bianco abusent car le délai de détention pour enquêtes est dépassé, il y a donc détention arbitraire. Mieux, le ministre de la Justice certifie qu’après recoupements auprès du Procureur, le Bianco n’a pas demandé ni prorogation de garde à vue ni déferrement du suspect.

Le ministre laisse cependant entendre que le Bianco ne relève pas de sa tutelle tout en intimant aux enquêteurs de prendre en compte son rappel à l’ordre et au respect des droits de la défense et de l’état de droit car il y a risque qu’il a fait vérifier, de vindicte populaire. L’arrestation et la détention de Claudine Razaimamonjy a ont été disséquées de toutes parts.

A noter cependant que le général Benjamina Ratovoson Arthur, directeur du Bianco d’Antananarivo a été très clair sur ses intentions et s’est défendu de subir aucune pression, voire de résister aux éventuelles interventions. Il a rassuré le régime que ses initiatives indépendantes ne fragilisent en aucun cas le régime, bien au contraire, a-t-il déclaré.

En tout cas, Claudine Razaimamonjy est toujours dans les locaux du Bianco à Ambohibao ce matin du 6 avril 2017.