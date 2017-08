Un taux de réussite moyen à 40%, les réseaux sociaux en cause ?

Enseignement

Baccalauréat 2017

Comme prévu, les résultats de l’examen du Baccalauréat 2017 sont sortis ce 25 août. La Direction des examens nationaux avait annoncé que les résultats seraient disponibles le 24 août pour Antananarivo et les délibérations ont été faites à cette date. Cette année, le taux de réussite pour la circonscription d’Antananarivo est de 44,48% selon l’Office du Baccalauréat. Un taux qui a augmenté mais de peu car ce taux était de 40% l’année dernière. Dans les autres provinces, les résultats sont à peu près les mêmes. La circonscription de Tuléar a sans doute été celle qui a eu le plus grand taux de réussite affichant 45% cette année, contrairement à la circonscription de Mahajanga qui n’affiche que 35% de taux de réussite. Vu l‘augmentation du nombre des candidats cette année, il s’agit d’un résultat maigre comme chaque année. Par ailleurs, la note moyenne de délibération a été fixée à 9,75 selon toujours l’Office du Baccalauréat.

Selon les explications des professeurs et de quelques responsables au niveau de l’Office du Baccalauréat, les mauvais résultats des lycéens seraient en partie dus aux réseaux sociaux, notamment à Facebook. Un réseau social qui accaparerait énormément les élèves et qui les empêcherait ainsi de se concentrer sur leurs études, et ce même durant les épreuves du baccalauréat. Il est vrai que les réseaux sociaux comme Facebook ou encore Instagram font maintenant partie du quotidien des jeunes malgaches dans les grandes villes, qui restent scotchés à leurs téléphones presque tout le temps. Ces réseaux sociaux peuvent pourtant servir d’outil performant de développement personnel ou de source de documentation. Leur potentiel est encore ignoré de la plupart des jeunes malgaches qui ne les utilisent que pour discuter et partager des photos tout au plus. Aussi faudrait-il également leur apprendre à optimiser l’utilisation de ces outils ou dans le pire des cas si cela nuit réellement aux résultats scolaires en règlementer l’usage. Toutefois, avant même l’avènement des réseaux sociaux et autres nouvelles technologies, le niveau des élèves ne cessait de baisser ces dernières années, voire même plus. Et avec le nouveau Plan sectoriel de l’éducation (PSE) initié par le ministère de l’Education nationale rien n’est joué.