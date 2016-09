Un suspect en fuite à l’étranger

Société

Attentats du 26 juin 2016

Est-on en train de ranger l’affaire des attentats du 26 juin dans les tiroirs pour les voir jeter dans les oubliettes ? Les attentats - Anosikely et Mahamasina lors de la dernière fête nationale ont provoqué la mort de deux personnes et ont blessé plus de 80 personnes. Les enquêtes n’avancent pas alors que l’opinion attend des résultats concrets. Des militaires en garde au Palais du Sénat à Anosikely ont été entendus. Et selon la Gendarmerie nationale, la ou les personnes soupçonnées dans les attentats sont parties à l’étranger, ce qui rend difficile le travail des enquêteurs car il faut déclencher des procédures longues pour la poursuite des enquêtes. En tout cas, la Gendarmerie nationale confirme que les enquêtes continuent et que les responsables des enquêtes ne se cachent pas toujours derrière des arguments comme le manque de moyens matériels et humains.

Mais cela n’empêche que cela fait près de trois mois que les auteurs des attentats courent en toute liberté. Plus d’uns craignent que l’affaire de ces attentats ne soient classés sans suite comme tous les supposés « grands dossiers » de Madagascar.

D’après la Gendarmerie, l’affaire des attentats du 26 juin 2016 serait liée à celle qui a eu lieu lors de l’intronisation du président de la République.