Un succès pour les forces armées malgaches, selon le ministre Béni Xavier Rasolofonirina

Forces Armées

Exercice « Africa Endeavors 2016 »

Le général de corps d’armée Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale malgache, se félicite du succès de l’exercice « Africa Endeavor 2016 ». C’était vendredi 26 août au camp du 1er RTS à Fiadanana (Antananarivo) lors de la clôture de l’exercice des transmissions militaires conduit par le Commandement américain pour l’Afrique et auquel il a été dénombré quelque 140 participants tous spécialisés dans les transmissions. Les militaires malgaches maîtrisent comme leurs collègues issus de 40 pays d’Afrique et de l’OTAN, les procédures d’usage reconnues sur le plan international. Des officiers supérieurs malgaches font partie des éléments dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU ou évoluent dans les missions d’observations des organisations internationales. Le général Béni Xavier se réjouit de l’intégration des forces armées malgaches dans le système de transmissions de standard international. Les forces armées et en particulier les transmissions militaires ont bénéficié certes des exercices classiques avec des équipements tels les téléphones par satellite et la radio Haute Fréquence ; mais comme l’a souligné le général de corps d’armée, elles manient à merveille les nouvelles technologies de l’information et communications (NTIC) également. Les forces armées travaillent étroitement dorénavant avec le ministère des Télécommunications et bénéficieront des équipements adéquats si nous avons bien compris.

En tout cas, le ministre de la Défense nationale a laissé croire que les transmissions militaires sont également les réseaux sociaux qui foisonnent d’informations diverses. Il reconnaît la force des messages qui y sont véhiculés et il note des caractères déstabilisateurs et perturbateurs parmi eux ; il fait penser, sans le dire, au « printemps arabe » qui a engendré le soulèvement contre le régime Ben Ali en Tunisie.

A noter que cet exercice a été précédé d’un séminaire de deux jours à l’intention des militaires préposés aux relations avec la presse et aux médias pour les messages et communiqués grands publics. Les forces armées malgaches ne sont plus la grande muette ; elles communiquent de plus en plus. C’est ainsi que le ministre au nom de la transparence a déclaré que les militaires vont bénéficier d’équipements de la part de la Chine et des Etats-Unis. La Chine a donné quelque trois millions de dollars pour des équipements dont des équipements de transmissions, tandis que les Etats-Unis vont donner au mois d’octobre prochain, deux vedettes rapides pour la défense des frontières.