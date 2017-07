Un recul des mouvements sociaux

Société

Conjoncture

Une menace diffuse semble peser sur les mouvements sociaux, au nom de la liberté. Les réflexions de l’économiste Hugues Rajaonson qui suggèrent la réduction à 30% de l’effectif des fonctionnaires ont-elles été écoutées quelque part ? Les Douaniers en tout cas ont arrêté leur grève suite à l’obligation de mise en œuvre des « instructions » ministérielles. Les magistrats eux aussi sont maintenant divisés face au mot d’ordre de grève du syndicat SMM ; ce dernier fait valoir la liberté syndicale des magistrats tout en continuant de sensibiliser les juges. Ce que le gouvernement par le ministère de la Communication ne manque pas de saisir et de soutenir, car au tribunal à Anosy, la grève n’a pas été observée entièrement ce 11 juillet 2017. Les greffiers ont effectué leur travail et des services ou bureaux de magistrats sont demeurés ouverts. L’économiste et membre du Cercle de réflexion des économistes de Madagascar (CREM) Hugues Rajaonson a-t-il fait des émules ou ses affirmations ont-elles menacé les fonctionnaires en grève ? Nul ne le sait.

Un « J’ai l’honneur » bien révolu

Toujours est-il que le « J’ai l’honneur » de l’époque –formule d’introduction d’une demande d’emploi auprès d’un service public (ou privé), est bien révolu aux yeux des anciens. Etre fonctionnaire ou autre agent de l’Etat était une ascension sociale prestigieuse car c’était servir la patrie et l’Etat ; c’était servir le peuple et le protéger en plus de la sécurité de l’emploi et de la retraite. Ce qui ne l’est plus pour beaucoup aux yeux des populations pauvres ou appauvries et aux yeux des « fonctionnaires » eux mêmes. Aussi beaucoup aujourd’hui sont-ils persuadés qu’il faut revenir aux sources, qu’il faut revoir la Constitution voire la structure de gouvernement du pays.

Les uns parlent de « refondation » à tout vent sans vraiment en expliquer le contenu et les composants. Les autres plus méthodiques avancent le « fédéralisme sahaza » sur fond de la communauté de base que sera le « fokonolona ». Ils sont nombreux à rouler pour ce genre de « refondation », entre autres le CRN et l’UNDD mais aussi des analystes politiques tel Faly Ramakavelo.

Manœuvre de déstabilisation ou « avertissement » ?

Malgré les initiatives du régime en place qui appelle à l’apaisement, à la solidarité et au dialogue tout en brandissant des sanctions et répressions/intimidations, rares sont ceux qui croient à leur franchise et réelle volonté politique. Nombreux sont les citoyens et politiciens pour ou contre le régime qui voient dans les mouvements sociaux qui animent l’actualité comme un réel danger politique ou faisant partie d’un processus qui ne cherche qu’à déchoir le régime ou à le pousser vers des élections anticipées. Le Premier ministre est catégorique, ce sont des manœuvres de déstabilisation et il met les activistes en garde tout en rappelant aux ministères et aux fonctionnaires concernés par la sécurité et l’ordre public leurs devoirs et obligations.

Plus tranchant, Faly Ramakavelo estime que les mouvements sociaux de ces derniers temps sont plutôt liés à la lutte à laquelle se livrent les Occidentaux et les Chinois (plus généralement les autres). Ces mouvements sociaux, -revendications, menaces de grève et grève, sont des avertissements au régime Rajaonarimampianina qui se trouve devant un choix entre les partenaires financiers traditionnels et les nouveaux bailleurs qui développent leurs stratégies propres dans le monde, en Afrique et à Madagascar en particulier. Il s’agit des Chinois et des Etats d’Asie-Pacifique. Cet analyste politique explique l’affluence de foule lors des rassemblements organisés par les syndicats ou les formations d’opposition, par le mécontentement de la population devant les difficultés et la cherté de la vie. Il ne croit pas que le but politique de ces mouvements soit le coup d’Etat ou la déchéance du régime. En tout cas, à son avis, l’Etat a intérêt à diversifier ses bailleurs et partenaires. La solution politique qu’il suggère au régime est le changement de constitution. Faly Ramakavelo propose une constitution basée sur le « fokonolona souverain ».