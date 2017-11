Un projet de création d’une centrale d’achat à Madagascar

Economie

Diaspora Malagasy

La première édition du Forum de la Diaspora s’est terminée dimanche dernier au Village Voara Andohatapenaka, avec une participation plus ou moins importante de la diaspora malagasy ainsi que de nombreuses entreprises locales. Plusieurs idées et projets sont apparus durant ce forum à travers les discussions en panel et autres rencontres organisées dans ce cadre. Notamment la création d’une centrale d’achat pour la diaspora. Le principe étant qu’à partir de cette centrale, les malgaches qui vivent à l’étranger n’envoient plus directement d’argent à leurs familles à Madagascar. Au lieu de quoi ils pourront dresser une liste de marchandises qui seront disponible sur place et qui seront par la suite livré aux familles concernées dans les meilleurs délais possible.

Il s’agit en ce sens d’envoyer directement l’argent prévu pour la famille dans le circuit économique. Pour l’heure, l’on ne connait pas les modalités de la mise en place de cette future centrale d’achat. Mais l’idée semble plus ou moins cohérente. Reste à savoir la fixation des prix ainsi que la disponibilité des produits dans la centrale d’achat. Etant donné que selon les prévisions, la diaspora pourra commander nourriture ou encore médicaments et bien d’autres produits via la centrale d’achat.

La question du droit de vote de la diaspora a également été évoquée durant ce forum. Un projet qui n’a pas été refoulé par le régime mais qui toutefois est resté en suspens et sans réponse concrète de la part des tenants du pouvoir. Une fois encore, les modalités de l’exécution d’un tel projet sont inconnues. Tout reste donc à concrétiser.