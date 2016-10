Un mauvais quart d’heure face aux députés

Politique

Le grand argentier

Les députés de Madagascar ont convoqué le ministre des Finances à l’Assemblée nationale, Gervais Rakotoarimanana. Ils lui ont demandé lors d’une séance à huis clos, de s’expliquer sur l’avant projet de loi des finances 2017 et surtout sur les retards de paiement des subventions allouées aux communes et des indemnités des chefs fokontany. Pendant près de quatre (4) heures ce 24 octobre 2016, les députés pro-régime l’ont savonné mais le ministre s’en est plutôt bien sorti à croire l’invité de la radio Antsiva, le député Brunel Zafitsiandraofa, élu du district d’Ikongo sous la bannière MAPAR. En effet, toutes les questions et revendications ayant trait à l’avant projet de loi des finances 2017 (LF 2017) ont été évacuées d’un revers de la main par le ministre. L’avant projet de LF 2017 doit avoir l’aval du conseil de gouvernement et du conseil des ministres avant tout débat au Parlement ou partagé aux députés. Quant aux autres sujets de discussion, le ministre a fait comprendre que son ministère et ses fonctions sont limités car il a deux autres supérieurs hiérarchiques, à savoir le Premier ministre et le président de la République. Cela n’empêche que le grand argentier a rempli ses fonctions et pris toutes les dispositions et mesures pour les subventions et les indemnités, a-t-il souligné, mais qu’il y a d’autres responsables, tel le ministère de l’Intérieur en charge des collectivités décentralisées et déconcentrées. Les communes et le fokontany sont du ressort de ce ministère de l’Intérieur dirigé par Olivier Mahafaly Solonandrasana. C’est le ressenti en tout cas du député MAPAR qui s’est déclaré surpris par les comportements des députés courtisans, habituellement encenseurs du régime HVM.

Quoiqu’il en soit, il est des situations qui ont été évoquées et qui méritent réflexions et prises de responsabilités. C’est le cas des procédures de jouissance du portefeuille de 200 millions d’ariary affecté au Comité Local de Développement (CLD). Elles sont compliquées et fastidieuses selon les députés qui les président dans leur circonscription. Le ministre a pris note et il a semble-t-il été décidé de prolonger jusqu’à la fin de l’année le délai de liquidation afin de permettre le lancement des appels d’offres.

Le ministre Gervais Rakotoarimanana a promis aux députés que le projet de loi des finances 2017 sera entre les mains des députés au plus tard à la fin du mois courant.