Un ciel unique pour l’Afrique et Madagascar

Asecna

La 61ème réunion du comité des ministres de l’Asecna ou Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar se tiendra à Antananarivo le 29 juillet prochain. Une réunion précédée par la 135ème session du Conseil d’Administration de cet établissement public à caractère international qui s’est ouverte hier 26 juillet 2017 au Carlton et prendra fin aujourd’hui. Plusieurs points seront discutés durant la réunion du comité des ministres en charge de l’aviation civile des Etats parties, notamment la politique générale de l’Asecna, sa stratégie et la mise en œuvre de cette politique, et sans doute la question d’un ciel unique pour tout l’Afrique.

On ne parle plus du concept d’ « Open Sky » ou ciel ouvert comme ce qui se fait depuis assez longtemps dans les pays occidentaux mais bien d’un ciel unique pour toute l’Afrique. C’est l’un des défis ou plutôt objectif que s’est posé l’Asecna, souligné par son nouveau Directeur général Mohamed Moussa, hier lors de l’ouverture de la 135ème session du Conseil d’administration de l’Asecna. Ainsi, le but est de mettre en commun et d’assurer la sécurité des quelques 16,1 millions de km² d’espace aérien géré par celle-ci. Selon les informations délivrées par le Conseil d’ Administration, seul le tiers de cet espace dont dispose l’Asecna est assuré actuellement. La gestion et la sécurisation des 2/3 restants devront encore être examinées pour en arriver à ce projet de ciel unique. Faut-il rappeler que depuis sa création de 1959, l’Asecna a cherché à développer des capacités liées au management des aéroports, aux études et réalisation d’infrastructures aéronautiques, à la maintenance des équipements aéronautiques, à la calibration des instruments d’aide à la navigation aérienne et à la formation aux métiers de l’aviation civile. Madagascar, dont la Capitale fait partie des six régions d’information de vol, en a énormément bénéficié depuis. Ce projet de ciel unique sera donc un travail de longue haleine auquel les 18 Etats membres, dont la France, devront s’adonner. Le ministre des transports et de la météorologie malgache, Benjamina Ramanantsoa, qui préside le Comité des ministres au titre de Madagascar a fait savoir que « le secteur du transport aérien est devenue une priorité dans un monde marqué tant par la mondialisation et une plus grande mobilité des personnes que le développement des échanges commerciaux ». D’où sans doute l’importance de ce projet de ciel unique de 16,1 millions de km².