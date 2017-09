Un centre d’affaires à Ivato

Economie

Mines

Le chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina a procédé ce 1er septembre 2017 à Mamory-Ivato, à l’inauguration d’un centre d’affaires dédié aux mines ou Mining business center (MBC). Il s’est envolé par la suite vers Londres pour marquer les 200 ans de relations diplomatiques avec la Grande Bretagne. Coïncidence ou non, il faut dire que c’est un cabinet britannique qui a fait la promotion à l’international du Salon des mines et du pétrole de 2015. D’après le président Hery Rajaonarimampianina, le MBC est destiné à promouvoir les investissements directs étrangers et le développement du secteur extractif. « Aujourd’hui nous voulons assurer une bonne gouvernance pour que nous puissions avoir les vrais investisseurs déterminés à créer des emplois, à créer une valeur ajoutée dans ce secteur et dans ce pays » a-t-il déclaré. A noter que la construction de ce centre d’affaires par le Bureau des Cadastres miniers (BCMM) lui a coûté quelque 20 milliards d’ariary.

Détails techniques Mining Business Center :

• Structure de 6600m² construit sur un espace total de 12000m² ;

• Un bâtiment high-tech : connexion fibre optique, autonomie énergétique : installations hybrides (solaire + thermique) ;

• Hall pouvant s’adapter aux besoins de chaque évènement : exposition, foire, etc. ;

• Amphithéâtre de 1000 places ;

• Quatre salons VIP ;

• Une galerie commerciale : composée de 32 box de 12m² chacun en moyenne, à vocation promotionnelle ;

• Une bibliothèque et une cartothèque dédiées au secteur minier ;

• Un espace dédié aux institutions bancaires et aux bureaux de changes ;

• Un restaurant ;

• Un lieu sécurisé pour les transactions : équipements high-tech, détecteurs de métaux, accès magnétique, surveillance vidéo.