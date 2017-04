Une centrale thermique à charbon en gestation

Energie

La société sud-africaine, Bushveld Minerals’ Lemur Resources a signé avec Sinohydro, une entreprise de construction chinoise, spécialisé dans la construction de barrage, un mémorandum d’entente portant sur le co-développement d’une centrale à charbon de 60 MW à Madagascar. Le projet inclut également la mise en place d’une ligne de transmission de 200 km de long dans le sud du pays.

Selon les termes de l’accord, la compagnie chinoise Sinohydro réalisera à ses frais une étude de faisabilité et élaborera une proposition d’implantation du projet, au cours des 12 mois suivant la signature du mémorandum ; les deux entités co-réaliseront par la suite, l’évaluation de l’impact environnemental, la conception, la construction et l’exploitation de la centrale. La mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation des projets sera également assurée par les deux associés.

La centrale sera alimentée par le charbon extrait d’une mine de charbon malgache pour laquelle Bushveld Minerals a obtenu une licence d’exploitation. Ce dernier détient 99% de la société malgache Coal Mining Madagascar (CMM) qui possède sept licences d’exploitation à Madagascar sur les mines d’Imaloto, dans le Sud-Ouest du pays, sous l’actif Imaloto Coal Project.

La capacité de production de ce site de charbon serait de 136 millions de tonnes par an. Le gisement d’Imaloto mettra ainsi sur le marché plus de 1,5 millions de tonnes par an.

Pourtant, ils sont nombreux à vouloir en finir avec le charbon, sur tous les continents mais vu les problèmes énergétiques à Madagascar, les problèmes environnementales sont souvent relégués au second plan.

En France, il n’existe plus que deux centrales à charbon en activité : au Havre (Seine-Maritime), et à Cordemais (Loire-Atlantique), un taxe sur les centrales à charbon a été même instauré afin d’encourager la production d’électricité à base de sources renouvelables. La Chine, quant à elle, vient de fermer en mars dernier la dernière centrale à charbon de Pékin. Personne ne peut nier que les centrales au charbon sont une source de pollution majeure à moins que la technologie qui vient d’être employé aux Etats-Unis pour récupérer les gaz carboniques émis par la combustion du charbon soit reconduite dans la future centrale prévue à Madagascar.