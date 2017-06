Un budget de fonctionnement dérisoire de 1% par rapport aux besoins

Enseignement

Ecole Normale Supérieure

Réagissant par rapport aux descentes de rue successives des étudiants de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) le ministère de l’Enseignement supérieur déclare que c’est une affaire propre et interne à l’Université d’Antananarivo de laquelle dépend l’ENS. Cela n’empêche que le ministère a suggéré des solutions à l’université et à l’ENS tout en avouant que 95% du budget du ministère sont attribués aux universités, écoles et instituts supérieurs. Le Conseil d’établissement de l’ENS pour sa part, expliquant la situation aux étudiants, évoque le caractère dérisoire du budget -17 millions d’ariary, qui est alloué à l’Ecole comme fonctionnement alors que cela nécessite normalement quelque 215 millions d’ariary ; soit environ 0,08% des besoins de fonctionnement.

Ceci étant, après une réunion avec le Conseil d’établissement et les responsables de l’université d’Antananarivo, les étudiants ont décidé de ne pas faire grève ; un consensus aurait été trouvé. D’après un responsable de l’ENS dont le point de vue rejoint quelque part celui du ministère, les bénéficiaires des formations dispensées à l’Ecole, c’est-à-dire les étudiants, doivent supporter certaines charges de fonctionnement sinon l’ENS peut fermer ses portes. Ce responsable a laissé entendre que la poire sera divisée en deux et c’est ainsi que les étudiants ne paieraient que les 50% de ce qui devaient être exigé normalement.

Pour rappel, les étudiants ont manifesté deux jours de suite dans la rue pour traduire leur refus de payer les droits pédagogiques qui s’élèvent à 400 000 ariary pour le Master 2 et 240 000 ariary pour le Master 1, et demander une révision à la baisse de ces droits pédagogiques.