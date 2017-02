Un avant-goût de réconciliation ?

Société

50 ans des relations Vatican-Madagascar

Le cinquantenaire des relations diplomatiques entre Madagascar et le Vatican a été marqué au stade de Mahamasina ce dimanche 29 janvier, par une grande messe officiée par le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Vatican qui est arrivé à Antananarivo dans la soirée du 26 janvier. Plusieurs personnalités politiques ont assisté à cette messe, dont le président de la République et son épouse, le Premier ministre, mais aussi, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Albert Zafy. Tous ces anciens chefs d’Etat et actuels gouvernants ont donc répondu à l’invitation du Vatican ou à l’appel de la foi chrétienne. Toujours est-il que l’église catholique ou le Saint Siège a donc réussi là où la fête nationale a toujours échoué de réunir ces personnalités politiques autour d’un même événement. La participation des dirigeants des autres églises chrétiennes membres du FFKM à cette messe suggère-t-elle un retour aux valeurs originelles et initiatives de réconciliation nationale ?

Dans son homélie, le Cardinal Pietro Parolin a développé le concept d’âme de pauvre, qui va au-delà des catégories sociologiques et morales, une pauvreté qui implique la prise de conscience et une dépendance totale à Dieu. Les pauvres sont donc tournés vers Dieu et leurs prochains ; avoir toujours faim et soif de justice pour être rassasiés de justice, pour avoir la miséricorde et être miséricordieux. Ce dernier dimanche du mois de janvier étant la Journée Mondiale des Lépreux, pour leur manifester amour et attention, le Cardinal Pietro Parolin a tenu à rendre hommage à tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre cette maladie, dont les religieux.

« Faites des béatitudes » : c’est le message papale que le Cardinal Pietro Parolin a transmis aux chrétiens et citoyens de Madagascar à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Madagascar. Il a émis l’espoir que sa visite dans la Grande Île, en tant que représentant du Pape François, puisse guider les chrétiens, et le peuple malgache en général, malgré les difficultés et les souffrances, et, de ce fait, renforcer la foi et l’espérance en Dieu à travers les prières et les actions de bonne volonté pour pouvoir transformer la société malagasy. Le Cardinal Pietro Parolin a tenu à remercier le Président Rajaonarimampianina pour la tenue de cette célébration, lui invoquant la bénédiction divine dans l’exercice de ses fonctions ainsi que dans la poursuite de la réconciliation nationale.

Pour rappel, les relations diplomatiques entre Madagascar et le Saint Siège ont été établies le 19 décembre 1966. Le premier Ambassadeur malgache auprès du Saint-Siège, feu Jules Ravony, a présenté ses lettres de créances au Pape Paul VI le 1er avril 1967. Par la suite, le premier Nonce Apostolique, Mgr Feli Pirozzi, a pris ses fonctions à Antananarivo.