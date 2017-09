Société

Affaire entre Zafisoro

Le professeur Fulgence Razafindratsoro qui s’est présenté à la presse comme représentant et porte-parole des intellectuels et cadres de la tribu Zafisoro (district de Farafangana) dans la capitale est intervenu dans les médias pour contredire l’ancien ministre Tabera Randriamanantsoa, un autre cadre et intellectuel Zafisoro installé lui aussi dans la capitale. Le premier accuse le second d’usurpation de titre et appelle les Zafisoro à boycotter la cérémonie d’inauguration d’une stèle commémorative du défunt ampanjaka Tata Philibert envisagée par Tabera Randriamanantsoa. La discorde a trait à l’assassinat ou la mort de l’ampanjaka Tata Philibert suite à une justice populaire le mois de mai dernier et à la construction d’une stèle commémorative de ce défunt ampanjaka, frère de Tabera Randriamanantsoa. Ce dernier est partout dans les médias depuis l’assassinat de l’ampanjaka. Tabera Randriamanantsoa était perçu comme défenseur de l’état de droit en veilleur actif sur les poursuites judiciaires qui s’ensuivirent. Mais en même temps il a présenté un côté médiateur pour calmer les Zafisoro et les convaincre de ne pas tomber dans la guerre intra-tribale. Il a accompagné une délégation de médiateurs composée de « Zafisoro Telo Toko » qui s’était rendue dans la capitale auprès des autorités gouvernementales (ministre de la Justice, secrétaire d’Etat à la Gendarmerie), auprès du président du Sénat et auprès de l’archevêque Odon Razanakolona.

Si jusqu’ici Tabera Randriamanantsoa a donné sa version des faits et ses appréciations, un autre son de cloche ou un autre aspect du personnage du défunt ampanjaka Tata Philibert commence à circuler depuis cette intervention du professeur Fulgence Razafindratsoro. D’après cet intellectuel et cadre zafisoro, le défunt ampanjaka ne mérite pas une stèle car finalement, il n’était pas digne dans ses comportements à l’égard de la communauté et de la société malgré son rang ; pour ne pas dire qu’il n’a fait que récolter ce qu’il a semé durant son vivant. Le professeur Fulgence Razafindratsoro brandit même des sanctions contre Tabera Randriamanantsoa, pouvant aller de douze têtes de zébus jusqu’à l’interdiction au tombeau ancestral.

En tout cas, cette affaire entre Zafisoro ne peut pas être ignorée du Conseil du Fampihavanana malagasy qui vient d’être mis en place et qui prêtera serment sous peu.