Un autre rassemblement à Andrefan’Ambohijanahary

Politique

Mouvement « Tolon’ny Vahoaka Malagasy »

« Tolon’ny vahoaka Malagasy » appelle les Malagasy à se réveiller et à prendre ses responsabilités, Encore un autre mouvement ou plateforme politique qui organise ce jeudi matin du 20 octobre à Andrefan’Ambohijanahary une rencontre avec la population et tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale car il s’agit de prendre des décisions importantes selon le communiqué diffusé dans les médias. Après le MMF, le DFP ou Dinika Fanavotam-Pirenena, le Rodoben’ny Malagasy Tia Tanindrazana ho Fanavotana Ifotony (RMTF), le Mitsangàna ry Malagasy, hier le Tolona Fanorenana Ifotony (TFI) a présenté son document à l’intention du public et des gouvernants, mais surtout à l’attention particulière des partenaires techniques et financiers. TFI met les bailleurs de fonds devant leurs responsabilités dans l’appauvrissement de la nation malagasy. Ils ont obligé, selon les dires de René Rasolofo du TFI, l’Etat malagasy à procéder à la privatisation des sociétés nationales et c’est ce qui est à l’origine de la précarisation de toute l’économie et de la paupérisation rapide d’une majeure de la population. La privatisation s’est effectuée au profit des intérêts privés notamment étrangers et a fait disparaître la classe moyenne tout en accroissant la dépendance du pays à l’égard des étrangers.

En tout cas, ces divers mouvements qui se succèdent et se multiplient, regrettent la résistance du régime et l’indifférence apparente de la population. Ils déplorent aussi le mutisme des partenaires techniques et financiers face aux non respect des lois et des droits de l’homme de la part du régime.