Un arrêté ministériel annule l’acte de vente

Villa Elisabeth

Le ministre des finances et du budget (MFB), Vonintsalama Andriambololona, ainsi que le ministre en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE), Benjamina Ramanantsoa, ont procédé à l’annulation de la vente du terrain où se situe la résidence de l’ancien président feu Zafy Albert. Une vente qui a été mise sur le compte du régime de Transition qui aurait donc avalisé la vente du terrain « Saint Antoine IV » où se trouve la Villa Elisabeth.

L’acte de vente et le titre foncier ont été annulés par un arrêté interministériel du fait qu’il s’agirait d’une propriété de l’Etat dans la catégorie des hôtels ministériels. Les deux ministres du M2PATE et du MFB ont également demandé au Bianco d’ouvrir une enquête sur ce dossier afin de savoir qui est réellement responsable de la vente du terrain où est bâtie la Villa Elisabeth. Le fait est qu’aucun des responsables étatiques actuels ne peut échapper à ce dossier et se trouve concerné de près ou de loin dans cette affaire, à commencer par le président de la République, lui même.

Pour rappel, l’acte de vente aurait été signé le 24 janvier 2014, en pleine période de passation entre le régime de Transition et celui actuel de la quatrième république. Bien que la signature qui se trouve sur l’acte de vente soit celui de Reboza Julien, vice-premier ministre de l’aménagement du territoire de l’époque, rappelons que Hery Rajaonarimampianina était ministre des finances et aurait dû connaitre logiquement ce dossier de vente. Mais tous nient comme Reboza Julien avoir eu connaissance de ce dossier. L’actuelle ministre des finances à savoir Vonintsalama Andriambololona, était elle Secrétaire général du ministère des finances. En ce sens que si Hery Rajaonarimampianina était occupé pour la passation de pouvoir, elle devrait être parmi ceux qui assuraient l’intérim au sein du MFB. En tout cas, l’enquête du Bianco pourra permettre d’identifier le vrai responsable de cette vente, si bien évidemment l’appel lancé au Bianco ne sert qu’à calmer la polémique. Cependant, selon certains juristes, un arrêté interministériel ne devrait normalement pas avoir d’effet sur un acte de vente en bonne et due forme, qui de plus est déjà enregistré auprès des Services des domaines.